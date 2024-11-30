ليفركوزن إلى المركز الثالث في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

ارتقى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى المركز الثالث، بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين 2-1، مستفيداً من خسارة لايبزج أمام ضيفه فولفسبورج 1-5، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ليفركوزن عبر الهولندي جيريمي فريمبونج بعد دقيقتين من صافرة البداية، وأدرك أونيون برلين التعادل، بفضل الكوري الجنوبي جونج وو- يونج (29).

ومنح المهاجم التشيكي باتريك شيك الفوز لحامل اللقب بمضاعفته النتيجة، بعد تمريرة من فلوريان فيرتز (71).

وهو الفوز الثاني توالياً لليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات، حيث خاض المباراة منتشياً بفوزه على سالزبورج النمساوي بخماسية في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان سحق هايدنهايم 5-2 في المرحلة الماضية.

وصعد ليفركوزن إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن لايبزج المتراجع للرابع، ومتساوياً مع أينتراخت فرانكفورت الثاني الذي يلعب مع هايدنهايم الأحد.

وتحضر ليفركوزن بشكل مثالي للموقعة أمام البايرن في ميونيخ في الدور ثمن النهائي من الكأس الثلاثاء.

وصعق فولفسبورج مضيفه لايبزج المأزوم بخماسية تناوب على تسجيلها المهاجم الدولي الجزائري محمد عمورة (4 و16) والبرتغالي تياجو توماش (5) والدنماركي يواكيم مالي (64) وكيفن بيرنس (90+1)، وسجل المجري ويلي أوربان هدف لايبزج الوحيد (82).

ويمر لايبزج بفترة عصيبة، إذ بعدما كان متساوياً بالنقاط مع البايرن قبل ثلاث جولات، لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل، وتراجع للمركز الرابع برصيد 21 نقطة.

كما لم يعرف الفوز في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر خمس مرات وتعادل مرة.

وباتت الشكوك تحوم حيال مستقبل المدرب ماركو روز الذي وصل إلى دكة لايبزج في خريف 2022 بدلاً من الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو.

وتابع بوخوم متذيل الترتيب مع نقطتين من تعادلين سلسلة هزائمه بسقوطه أمام مضيفه أوجسبورج بهدف فيليب تيتس (38 من ركلة جزاء).

وحقق فرايبورج فوزه الأول بعد سلسلة من ثلاث مباريات تعرض خلالها لهزيمة وتعادلين، وجاء على حساب ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1، وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه شتوتجارت 2-2.