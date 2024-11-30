4 آلاف عدّاء في سباق بنك الفجيرة الوطني للجري

الفجيرة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاق النسخة الثامنة من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري، بمشاركة قياسية تجاوزت أكثر من 4 آلاف عدّاء، وتوّج سموه الفائزين المتصدرين لمختلف فئات السباق الستة.

وجرى تنظيم السباق بالتعاون مع وزارة الرياضة؛ بهدف تعزيز الوعي بالفوائد الصحية لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وتضمنت قائمة الفائزين عن 11 كم على التضاريس، إناث - يوكو إيريجوشي، وبول كاجانجو عن فئة 11 كيلومتراً على التضاريس، ذكور، وعن فئة 10 كيلومترات، إناث - ليز فيرهيدن، ومحمد حاجو عن فئة 10 كيلومترات، ذكور، فيما فازت آنا دراتشيفا عن فئة 5 كيلومترات، إناث، وفاز يوسف طغلاوي بفئة 5 كيلومترات، ذكور، وعلياء عبد العليم أمير عن فئة 3 كيلومترات، إناث، وحمد السريدي عن فئة 3 كيلومترات، ذكور، فيما فاز عن فئة أصحاب الهمم - أحمد محمد إسحق محمد.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تعد نسخة 2024 الأنجح مقارنة بالأعوام الماضية، حيث جمع الحدث أكثر من 4 آلاف مشارك. كما تعكس الفعالية التزامنا الراسخ بالاستدامة من خلال توفير منصة نوعية تشجع على اللياقة البدنية والعمل جنباً إلى جنب للحد من بصمتنا البيئية، فإننا نعمل على بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة على مستوى الإمارة والدولة والعالم. ويشكل التنوع وحماس المشاركين، بدءاً من الرياضيين المحترفين والعائلات، وصولاً إلى أصحاب الهمم، مصدر إلهام حقيقي. وتسرنا مواصلة دعم مثل هذه المبادرة الشاملة والصديقة للبيئة».