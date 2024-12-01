أرسنال.. «خماسية جديدة» في «الأسبوع الرائع»!

لندن (أ ف ب)



أنهى أرسنال أسبوعاً رائعاً، بفوزه الساحق على مضيفه وجاره وستهام 5-2، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليدخل مجدداً السباق على اللقب.

وكان أرسنال عاد أيضاً من أرض سبورتينج البرتغالي، بفوز كاسح 5-1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ليؤكد صعوده القويّ في الفترة الأخيرة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم موقتاً إلى المركز الثاني، متخلفاً بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يخوض مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية الأحد.

ضرب أرسنال بقوة عندما سجل 4 أهداف في مدى 26 دقيقة في الشوط الأول.

افتتح له التسجيل مدافعه البرازيلي جابريال من كرة رأسية، مستغلاً ركلة ركنية رفعها بوكايو ساكا (10)، ثم أضاف البلجيكي لياندرو تروسار الثاني من مسافة قريبة بتمريرة أخرى من ساكا (27).

وعزز الدنماركي مارتن أوديجارد قائد أرسنال تقدم فريقه بالهدف الثالث من ركلة جزاء عقب إعاقة ساكا داخل المنطقة من قبل البرازيلي لوكاس باكيتا (34)، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتز الرابع، إثر تمريرة أمامية طويلة، لينفرد بالحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (36).

ورد وستهام بهدفين سريعين، الأول عن طريق ظهيره الأيمن أرون وان- بيساكا (38)، والثاني بفضل البرازيلي إيمرسون من ركلة حرة مباشرة رائعة (40).

بيد أن أرسنال أعاد الفارق إلى سابقه، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة له، انبرى لها هذه المرة ساكا بنجاح قبل نهاية الشوط الأول.

وخلافاً للشوط الأول المثير، جاء الثاني خالياً من الأهداف، حيث حاول وستهام تقليص الفارق، لكن دفاع أرسنال نجح في إفشال جميع محاولاته.

وأهدر نيوكاسل فوزاً كان في متناوله، عندما تقدّم على مضيفه كريستال بالاس بهدف حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك الأخير التعادل 1-1 في الرمق الأخير.

وفوّت نيوكاسل فرصة كبيرة للتقدم إلى المركز السابع، وبقي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة. في المقابل، حصد بالاس نقطة ثمينة في صراعه لتحاشي الهبوط، إذ يملك 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وفشل نيوكاسل في الفوز لمباراته الثانية توالياً بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام وستهام في الجولة الماضية.

وبعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة سلبية وتخللته إصابة مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 22، وعدم إكماله المباراة، تقدم نيوكاسل عبر النيران الصديقة، عندما سجل مدافع بالاس الدولي مارك جويهي هدفاً في مرماه (53).

وعلى الرغم من نجاح نيوكاسل في إدارة المباراة معظم فترات الشوط الثاني، فإن بالاس نجح في انتزاع التعادل في الرمق الأخير، عندما استثمر الكولومبي دانيال مونوس كرة عرضية متقنة، ليسددها رأسية قوية عجز حارس نيوكاسل الدولي بوب في التصدي لها في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وعزز نوتنجهام فوريست رصيده في المركز السادس، ورفعه إلى 22 نقطة، بفوزه على إيبوسيتش تاون بهدف سجله هدافه النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وسقط ليستر سيتي الذي تخلى عن مدربه ستيف كوبر مطلع الأسبوع الحالي سقوطاً كبيراً أمام برنتفورد 1-4.

ويتولى الهولندي الدولي السابق رود فان نيستلروي مهمة تدريب ليستر اعتباراً من الأحد.

تقدم ليستر بهدف الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي (21)، قبل أن يفرض الألماني كيفن شاده نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 29 و45+8 و59، بعدما كان أدرك زميله الكونغولي يوان ويسا هدف التعادل (25).

وعاد بورنموث من أرض وفرهامبتون بالفوز 4-2، وتناوب على تسجيل أهداف الفائز الهولندي جاستن كلويفرت الذي دوّن اسمه في تاريخ «البريميرليج»، بعدما بات أول لاعب يسجل ثلاثية «هاتريك» من ركلات جزاء في الدقائق 3 و18 و74، في حين سجل المجري ميلوس كيركز الهدف الآخر (8)، وسجل النرويجي يورجن ستراند لارسن هدفي الخاسر (5 و69).