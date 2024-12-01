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الرياضة

ريال مدريد يواجه الفريق «الأعنف» في «الليجا»!

ريال مدريد يواجه الفريق «الأعنف» في «الليجا»!
1 ديسمبر 2024 10:19

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض ريال مدريد لقاء «ديربي جديد»، اليوم، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي خيتافي على ملعب «سانتياجو برنابيو»، والذي يعتبر الفريق «الأعنف» في «الليجا» هذا الموسم، بارتكابه أكبر عدد من الأخطاء تجاه المنافسين، بإجمالي 220 خطأ.
ويعد خيتافي أقل فريق لمس المنافسون الكرة داخل منطقة جزائه هذا الموسم في «الليجا»، بإجمالي 204 لمسات، ويليه في الإحصائية تحديداً ريال مدريد بـ228 لمسة.
ورغم الأرقام التي تؤكد أن «الملكي» سيخوض لقاء أمام منافس يجيد الدفاع وإغلاق المساحات، فإنه يدخل المواجهة متسلحاً بمعنويات البحث عن الفوز الثالث على التوالي، لتضييق الخناق على برشلونة في صدارة الترتيب، والاستفادة من تعثر «الكتالوني» بالخسارة أمام لاس بالماس.
وخاض ريال مدريد مباراتين أقل عن برشلونة الذي يبتعد عنه بفارق أربع نقاط، مما يعني أن فوزه في المواجهة، واللقاء المؤجل أمام فالنسيا يضعه في الصدارة، لتكون خطوة معنوية مهمة للغاية، في ظل التعثرات التي مر بها فريق العاصمة هذا الموسم.
ورغم الخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، فإن ريال مدريد قدم أداءً مقنعاً في آخر مباراتين في الدوري، وحقق الفوز على أوساسونا 4-0، وليجانيس 3-0، ويأمل في إلحاق الهزيمة بـ«الأزولونيس» اليوم، إلى جانب سعي المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاستعادة جرعة ثقة، في ظل تواضع الأداء الذي يقدمه مقارنة بالتوقعات الكبيرة المنتظرة منه عقب انضمامه خلال الصيف الماضي.

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
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