زلاتكو مدرباً لمنتخب قطر



الدوحة (أ ف ب)



أكد مصدر في الاتحاد القطري لكرة القدم التوصل إلى اتفاق مع الكرواتي زلاتكو داليتش لتولي تدريب المنتخب القطري بديلاً للإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الاتفاق تم مع زلاتكو على كل التفاصيل التي تربط المدرب الكرواتي لتولي الإدارة الفنية لـ«العنابي»، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة، عقب قرار فك الارتباط مع المدرب الإسباني الذي قاد المنتخب للفوز بلقب كأس آسيا 2023.

ويملك زلاتكو وصيف مونديال 2018 مع المنتخب الكرواتي، وثالث مونديال 2022 في قطر، خبرة كبيرة بالمنطقة العربية، بعدما تولى تدريب العديد من الأندية الخليجية، أبرزها الهلال السعودي موسم 2012-2013، ثم العين الإماراتي منذ 2014، حتى مطلع العام 2017، وحقق معه وصافة دوري أبطال آسيا عام 2016، وقبل ذلك أشرف على الفيصلي السعودي خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2012.

وسيقود زلاتكو المنتخب القطري خلال النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج التي تقام في الكويت خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر و3 يناير، من أجل التعرف على اللاعبين، لتحضير المنتخب لباقي مشوار تصفيات المونديال التي تستأنف مارس المقبل.

وكان «تينتين» قد تعرض لانتقادات كبيرة من قبل الشارع القطري لكرة القدم والإعلام المحلي، عقب الخسارة المذلة التي تعرض لها «العنابي» أمام نظيره الإماراتي صفر-5، في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبدأ الحراك ضد المدرب الحالي منذ الخسارة أمام إيران 1-4 في الجولة الرابعة، حين قال الإعلامي ماجد الخليفي، عبر تصريحات تلفزيونية، إن «التبديل في الإدارة الفنية قد آن أوانه»، واصفاً «تينتين» بأنه «ليس مدرب المرحلة ولا يجيد قراءة المباريات»، مؤكداً «شخصياً طالبت بإقالته عقب الجولتين الأوليين، والتعاقد مع مدرب بديل، سواء من الدوري القطري أو حتى من الخارج».

وكان عدد كبير من المؤثرين من الإعلام القطري قد طالبوا بإقالة «تينتين» عقب الخسارة من إيران، قبل أن تهدأ موجهة الغضب نسبياً عقب الفوز على أوزبكستان في الدوحة في الجولة الخامسة 3-2.

وجاءت الخسارة الثقيلة لبطل آسيا في النسختين الأخيرتين 2019 و2023 أمام الإمارات، لتقصم ظهر البعير، بعدما قوضت الآمال للتأهل المباشر باحتلال أحد المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى، بعدما احتل «العنابي» المركز الرابع برصيد 7 نقاط خلف منتخب الإمارات الثالث برصيد 10 نقاط، وبات الفارق عن المركزين المؤهلين مباشرة إلى المونديال 6 و9 نقاط توالياً «أوزبكستان الثاني 13 نقطة، والمتصدر إيران 16 نقطة».