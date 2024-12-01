نانت يقطع «سلسلة انتصارات» سان جيرمان!



رين (أ ف ب)



انتهت سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان حامل اللقب بتعادله أمام ضيفه نانت 1-1، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جيرمان الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري منذ بداية الموسم «10 انتصارات مقابل 3 تعادلات»، حقق 5 انتصارات توالياً، ولكنه فشل في الوصول إلى الفوز السادس، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط عن الثاني و10 عن مرسيليا الثالث، علماً أن الفريقين سيتواجهان في قمة هذه المرحلة الأحد.

كما سعى سان جيرمان لتعويض إخفاقاته الأوروبية بفوز محلي، حيث كان خسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2، وبايرن ميونيخ الألماني 0-1 في الجولتين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، أوقف نانت الذي يمرّ بأزمة على صعيد النتائج سلسلة من أربع هزائم توالياً في الدوري.

وخاض قائد سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس مباراته رقم 300 في الدوري بقميص فريقه.

وبكّر سان جيرمان في التسجيل، إذ انتظر دقيقتين فقط ليهز شباك منافسه من الهجمة الأولى، حيث اخترق البرتغالي نونو منديش على الجهة اليسرى، ومرر عرضية قوية أمام المرمى حولها مواطنه جونشالو راموس وتابعها المغربي أشرف حكيمي في الشباك.

وهو ثاني هدف للمدافع المغربي في الدوري، منذ أن افتتح رصيده أمام مونبلييه في المرحلة الثانية.

وبهذا الهدف، سجل سان جيرمان في مبارياته الـ27 الأخيرة في الدوري بمواجهة نانت (إجمالي 65 هدفاً)، وهي أطول سلسلة في تاريخه أمام المنافس نفسه في دوري أندية النخبة.

وتصدى القائم الأيمن لتسديدة لاعب وسط سان جرمان الكوري الجنوبي لي كانج-إن (22).

وبخلاف المجريات، فاجأ فريق الكناري منافسه بإدراكه التعادل من خلال الهدف الثالث في «ليج1» للمهاجم ماتيس أبلين (38).