البايرن يكرّس العقدة لدورتموند



برلين (أ ف ب)



كرّس بايرن ميونيخ المتصدر عقدته لمضيفه بوروسيا دورتموند، بفرض التعادل عليه 1-1، في مواجهة شهدت إصابة هداف العملاق البافاري الإنجليزي هاري كين، وخروجه من الملعب، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدّم دورتموند بفضل مجهود فردي من الإنجليزي جيمي جيتنز (27)، وأدرك البايرن التعادل عبر رأسية جمال موسيالا (85).

قال موسيالا لقناة سكاي «لم يكن الشوط الأول كما أردنا، ولكن عدنا بشكل جيد في الشوط الثاني، وصنعنا الكثير من الفرص، وأظهرنا أن لدينا العقلية اللازمة لقلب المباراة».

وتابع «لم يكن ذلك كافياً لتحقيق الفوز، لكن استغلال الفرص نقطة مهمة».

وحافظ البايرن الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 30 نقطة على سجله خالياً من الخسارة في الدوري هذا الموسم «9 انتصارات مقابل 3 تعادلات»، كما حصد نقطته الـ17 من أصل 21 نقطة ممكنة خارج أرضه، حيث حقق 5 انتصارات على كل من فولفسبورج 3-2، هولشتاين كيل (6-1)، فيردر بريمن وبوخوم بالنتيجة ذاتها 5-0، وسانت باولي 1-0، مقابل تعادلين في فرانكفورت 3-3 في السادس من أكتوبر ودورتموند.

وفشل دورتموند مرة جديدة في تحقيق الفوز في «دير كلاسيكر» على أرضه أمام البايرن، حيث يعود آخر انتصار له إلى 10 نوفمبر 2018 بنتيجة 3-2.

في ملعب «فيستفالن شتاديون»، افتتح دورتموند التسجيل، بعد تبادل للكرة في الخط الخلفي وصلت إلى نيكو شلوتيربيك الذي مررها إلى الإنجليزي جيتنز على الجهة اليسرى، فانطلق بسرعة وهرب من المدافع النمساوي كونراد لايمر، قبل أن يدخل منطقة الجزاء، ويسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس مانويل نوير (27)، وهو الهدف الرابع لابن الـ20 عاماً في الدوري هذا الموسم.

وتلقى البايرن ضربة موجعة، بعدما اضطر هدافه الإنجليزي هاري كين لمغادرة الملعب في الدقيقة 33 جراء إصابته في فخذه الأيمن.

وبينما كان فريق ميونيخ متخلفاً أشار هداف الدوري برصيد 14 هدفاً إلى مقاعد البدلاء، قبل الاستلقاء على أرض الملعب، وهو يتألم من فخذه الأيمن.

وبعد تدخل الطاقم الطبي، خرج كين متوجهاً مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، بعدما لوح لمدربه البلجيكي فنسان كومباني، ليتم استبداله باللاعب المخضرم توماس مولر «35 عاماً».

تحدث المدرب كومباني لقناة سكاي عن إصابة المهاجم الإنجليزي، مشيراً إلى ما نقله إليه المدير الرياضي ماكس إيبرل بشأن الاختبارات التي ستجرى الأحد أو الاثنين «يقول إن الأمر ليس خطيراً للغاية، كما آمل».

وتألق حارس دورتموند السويسري، جريجور كوبل، بعدما تصدى بشكل رائع بذراعه اليمنى لرأسية مولر عقب تمريرة من جمال موسيالا (50)، ليعود الأخير، ويسدد بقدمه اليمنى بجوار القائم الأيمن (59).

وأنقذ نوير فريقه من الهدف الثاني بتصديه بقدمه اليمنى لكرة مارسيل سابيتسر الذي وجد نفسه بمواجهة الحارس البافاري، بعد تمريرة من ماكسيميليان بيير (61).

وأدرك البايرن التعادل بعد ركلة حرة ارتطمت بالحائط، لتصل إلى البديل الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي مررها عرضية إلى رأس موسيالا ليضعها في الشباك (85).