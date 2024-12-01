أرتيتا يتغزل بـ«المجنون»!



لندن (د ب أ)



قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن فريقه حقق الفوز بطريقة «جنونية» على حساب وستهام 5-2، لكنه أكد ثقته في أن فريقه استعاد أسلوبه ومستواه المعهود من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أرسنال نجح في تكرار تفوقه في لشبونة «فاز على سبورتنج لشبونة بخماسية في دوري أبطال أوروبا»، حينما سجل له خمسة لاعبين مختلفين، وهم جابرييل، ولياندرو تروسارد، ومارتين أوديجارد، وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا.

وقال أرتيتا بعد المباراة: «هذا يوضح لك مدى الجنون، لقد كانت 30 دقيقة مذهلة أظهرت رغبة الفريق في الفوز بالمباراة، وسجلنا ثلاثة أهداف بثلاث طرق مختلفة، ثم نجحنا في تسجيل الهدف الرابع».

وأضاف: «لكن بعد ذلك تحسن مستوانا أيضاً، وكانت النتيجة 4-2، وتبدلت الطاقة، وماذا لدينا أيضاً؟، لذلك سجلنا الهدف الخامس، ولعبنا مباراة مختلفة تماماً في الشوط الثاني». وأوضح أرتيتا: «لقد اكتسبنا بعض الزخم، وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمر رائع.

وتابع: «نحن في لحظة رائعة، ولكن في كرة القدم يجب أن تكون جاهزاً دائماً لأنها لعبة تنافسية للغاية، سنحلل ما حدث وسنواصل العمل مجدداً.