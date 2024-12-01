ميلان.. «الثلاثية السهلة» في «أجواء ضبابية»



ميلانو (أ ف ب)



حقق ميلان فوزاً سهلاً على ضيفه إمبولي 3-0، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، لكنه لا يبتعد سوى بفارق 6 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا. في المقابل، بقي امبولي عاشراً برصيد 16 نقطة، ووضع ميلان حداً لتعادلين في الجولتين الأخيرتين.

وفي أجواء ضبابية اجتاحت أرضية الملعب، افتتح المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا التسجيل من تسديدة «نصف طائرة»، بعد تسديدة البرتغالي رافايل لياو المرتدة من الحارس، ليعيدها إلى الشباك (19)، مسجلاً أول أهدافه في الدوري منذ شهرين.

وأضاف الهولندي الدولي تيجاني رايندرز الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، قبل أن يختتم اللاعب ذاته التسجيل عبر هجمة مرتدة سريعة (69).