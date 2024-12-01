الهلال يضرب الشباب بقوة «سافيتش»



الرياض (د ب أ)



لم يتأخر الهلال في العودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، وحقق الفوز على الشباب 2-1، ضمن الجولة ال12 من المسابقة.

وخسر الهلال في الجولة الماضية أمام الخليج 3-2، وهي أول هزيمة للفريق في بطولة الدوري منذ موسمين، كما أنه تعادل في آخر لقاء بدوري أبطال آسيا مع السد القطري 1-1، وفقد الصدارة لمصلحة مواطنه الأهلي.

ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الاتحاد المتصدر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الشباب عن طريق المغربي عبدالرزاق حمد لله في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 62 سجل سافيتش الهدف الثاني للهلال الذي عانى من النقص العددي في صفوفه بطرد السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 44، وهو المصير ذاته الذي تعرض له نادر الشراري لاعب الشباب في الدقيقة 58.

وبهدف تعويض الخسارة الماضية أمام الخليج 3-2، دخل الهلال بتشكيل شهد تواجد القوة الضاربة، حيث قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهجوم، إلى جانب مساندة البرازيلي مالكوم وقائد الفريق سالم الدوسري، واللاعب الشاب محمد القحطاني.

وذلك مع وجود الأسماء الكبيرة الأخرى في تشكيل الهلال، مثل المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى جانب علي البليهي، فيما تواجد لاعب صربي آخر في وسط الملعب، وهو سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

على الجانب الآخر، دخل الفريق المضيف الشباب المباراة من دون نجمه البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، الذي فضل البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق، وضعه على مقاعد البدلاء واستخدامه ورقة رابحة في وقت مناسب.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب الهلال، الذي هاجم الشباب عبر الأطراف وخاصة الجهة اليسرى التي يوجد فيها سالم الدوسري، والظهير الأيسر رينان لودي، والذي بدوره شكل إزعاجاً كبيراً لدفاع الشباب.

وإذا كان الشباب قد دخل المباراة من دون كاراسكو الاحتياطي، فهو لديه الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عكس مجريات اللعب، حينما تلقى عرضية من الجهة اليمنى من زميله دانيل بودينسي، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك. لكن الهلال، الذي تعادل في آخر مبارياته بدوري أبطال آسيا مع السد القطري 1-1 عقب هزيمته من الخليج في الدوري، نجح في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 14 عن طريق سافيتش، هداف الفريق وبطولة الدوري، والذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً متفوقاً بأربعة أهداف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.

وجاء هدف سافيتش، بعدما انطلق القحطاني من الجهة اليمنى، ليصنع مساحة لزميله البرتغالي المنطلق من الخلف جواو كانسيلو، وحينما وصلت الكرة للأخير لعبها عرضية فشل عبدالله المعيوف حارس الشباب في السيطرة عليها، لتصل للاعب الصربي الذي وضع الكرة في شباك حارس الهلال السابق. وبعد الهدف زادت المنافسة بين الفريقين، وتسابق لاعبو الهلال والشباب في صنع الفرص الخطيرة من أجل هز الشباك، فيما تألق حارسا المرمى في صد الهجمات المتنوعة.

وفي الدقيقة 44 تعرض كوليبالي مدافع الهلال للطرد، بعد تدخله على عبدالرزاق حمد لله في فرصة انفراد حقيقي، لينهي الهلال الشوط الأول منقوصاً من أحد أبرز لاعبيه.

وفي الشوط الثاني، بات الشباب أكثر تركيزاً على الحصول على مكسب في ظل النقص العددي في صفوف الهلال، لكنه فوجئ بطرد لاعبه نادر الشراري في الدقيقة 58، الذي عرقل سالم الدوسري على بعد أمتار قليلة من منطقة الجزاء، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ومع تساوي صفوف الفريقين، بدأ كلاهما في البحث عن حلول مختلفة، لكن الهلال نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، عن طريق سافيتش مجدداً، وسدد اللاعب الصربي كرة متقنة من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى المعيوف.

ونجح الهلال في السيطرة على زمام الأمور فيما تبقى من المباراة، في الوقت الذي بذل فيه البديل كاراسكو جهداً كبيراً لتحسين فريقه على المستوى الهجومي.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، ظهر الشباب مهاجماً بقوة من أجل إدراك هدف تعادل متأخر، لكن هذا ما انتبه له المغربي ياسين بونو حارس الهلال جيداً، وأنقذ فريقه من فرص عدة.



