تجريد فيرستابن من «أول المنطلقين»!



الدوحة (رويترز)

صعد جورج راسل إلى مركز أول المنطلقين، في سباق جائزة قطر الكبرى، في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، بعد منح المراقبين ماكس فيرستابن سائق رد بول عقوبة التراجع لمركز واحد عند الانطلاق للقيادة ببطء على نحو غير ضروري أثناء التجارب.

واحتفل بطل العالم أربع مرات باحتلاله مركز أول المنطلقين للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، لكنه خضع للتحقيق بعد حادث مع راسل وصفه السائق البريطاني بأنه «خطير للغاية».

وقال المراقبون إن المشكلة كانت معقدة لكنهم اتفقوا على أن فيرستابن، الذي حصد لقبه الرابع على التوالي في سباق لاس فيجاس الأسبوع الماضي، كان يسير ببطء شديد في لفة التبريد عندما ظهر راسل فجأة خلفه.

وأضاف المراقبون، في بيان: «على غير العادة، وقع هذا الحادث عندما لم تكن أي من السيارتين في اللفة الأخيرة بالتجارب، إذا كانت السيارة 63 (راسل) في اللفة الأخيرة بالتجارب، كان من المرجح أن تكون العقوبة كالمعتاد التراجع ثلاثة مراكز، لكن تم تخفيف العقوبة، كان من الواضح أن سائق السيارة 63 كان يتمتع برؤية واضحة للسيارة 1 (فيرستابن)».

ويتصدر مكلارين الترتيب العام للصانعين بفارق 30 نقطة أمام فيراري، ويمكن للمتصدر أن يحسم اللقب لأول مرة منذ 26 عاماً، إذا سارت النتائج في مصلحته الأحد قبل الجولة الختامية التي تقام في أبوظبي الأسبوع المقبل.

واحتل لاندو نوريس وأوسكار بياستري سائقا مكلارين المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بعدما هيمنا على سباق السرعة أمس.

وينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الخامس، بينما احتل زميله في الفريق كارلوس ساينز المركز السابع.

وكان فيرستابن قد حسم لقب السائقين للمرة الرابعة على التوالي في لاس فيجاس مطلع الأسبوع الماضي، وسجل زمناً قدره دقيقة واحدة و20.520 ثانية في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية ليحسم مركز أول المنطلقين للمرة الأولى منذ النمسا في نهاية يونيو الماضي والمرة التاسعة هذا الموسم.

وقال فيرستابن، عبر دائرة الاتصال المغلقة بعدما عبر خط النهاية بفارق 0.055 ثانية أمام راسل الذي بدا في طريقه لحسم مركز أول المنطلقين للسباق الثاني على التوالي: «كان هذا رائعاً، أحسنتم يا رفاق».

وبعدها أضاف السائق الهولندي الذي حل ثامناً في سباق السرعة بسبب مشكلة في الاتزان وتماسك الإطارات «لم أتوقع هذا، وأجرينا بعض التغييرات على السيارة، لكنني لم أتوقع على الإطلاق أن تأثيرها على الأداء سيكون بهذه الصورة، لذا فإن هذا واعد، آمل أن يستمر هذا في السباق، وشعرت باستقرار أكبر في اللفة وهذا بالضبط ما نحتاجه».

قال كريستيان هورنر، رئيس رد بول، إن الفريق غير «كل ما كان بمقدورنا تغييره» في محاولة لتحسين أداء السيارة.

واحتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركز السادس بفارق 0.436 ثانية عن راسل، بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثامن وسيرجيو بيريز زميل فرستابن في المركز التاسع.

وأكمل كيفن ماجنوسن سائق هاس قائمة العشرة الأوائل، ليعزز فرص فريقه في المنافسة على المركز السادس مع كل من ألبين وآر.بي المملوك لرد بول.

وكان بياستري قد فاز بسباق السرعة، بعدما تخلى زميله في الفريق نوريس عن الصدارة، بعدما قام البريطاني ببادرة مماثلة في البرازيل لمساعدة زميله في الصراع على لقب بطولة العالم.