الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجوم «دوري الإمارات» يتألقون في نهائي «كأس ليبرتادوريس»

نجوم «دوري الإمارات» يتألقون في نهائي «كأس ليبرتادوريس»
1 ديسمبر 2024 12:00

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»


حقق بوتافوجو البرازيلي فوزاً تاريخياً على أتلتيكو مينيرو 3-1 في نهائي كوبا ليبرتادوريس، ليحصد أول لقب قاري في تاريخه، ويصبح النادي البرازيلي الثاني عشر الذي يظفر بالبطولة.
حملت المباراة التي أُقيمت على ملعب «ماس مونومنتال» في بوينس آيرس، الكثير من الإثارة والدراما، وشهدت مشاركة عدد من اللاعبين الذين سبق لهم التألق في الدوري الإماراتي.
بدأت المباراة بصدمة مبكرة لبوتافوجو، حيث تعرض لاعبه جريجوري للطرد في الدقيقة الثانية، وهو ثالث أسرع طرد في تاريخ نهائيات كوبا ليبرتادوريس.
ورغم النقص العددي، أظهر بوتافوجو روحاً قتالية عالية، وتمكن من التماسك، بل استطاع التقدم، ومفاجأة أتلتيكو، حيث سجل لويس هنريكي هدفاً في الدقيقة 35، قبل أن يحصل على ضربة جزاء ترجمها أليكس تيليس إلى الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليُنهي الشوط الأول متقدماً بهدفين.
في الشوط الثاني، حاول مينيرو العودة وسجل هدفاً عن طريق إدواردو فارجاس «البديل» في الدقيقة 47، بعد تمريرة حاسمة من هالك، إلا أن بوتافوجو حافظ على تماسكه الدفاعي وأكد تفوقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 97 عن طريق جونيور سانتوس.
وتميز النهائي بمشاركة لاعبين سبق لهم التألق في الدوري الإماراتي، في صفوف بوتافوجو، حيث ظهر إيجور جيسوس، المهاجم السابق لشباب الأهلي، والذي كان جزءاً أساسياً في مشوار الفريق إلى اللقب، كذلك كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي في «دكة البدلاء»، وبجانبه آلان لاعب وسط الوحدة، كما تألق أدريلسون، الذي لعب للوصل معاراً عام 2021، وقدم أداءً دفاعياً متميزاً.
على الجانب الآخر، ضم أتلتيكو مينيرو اللاعب بيرنارد، الذي سبق له اللعب للشارقة، وكان له دور في محاولات فريقه للعودة في المباراة.
يعد الإنجاز التاريخي بداية جديدة لبوتافوجو على الساحة القارية والدولية، كما أن الفوز يعكس العمل الكبير الذي قام به النادي خلال السنوات الماضية لتطوير الفريق، حيث يتصدر الفريق الآن الدوري البرازيلي، بفارق 3 نقاط عن بالميراس أقرب منافسيه، مع تبقي جولتين فقط.
وفي حال حصد «الثنائية»، يدخل بوتافوجو تاريخ الكرة البرازيلية، بوصفه أحد الأندية الكبرى التي أضافت أسماءها إلى سجل الأبطال الاستثنائيين.
ومن المتوقع أن يواصل النادي تألقه في البطولات المقبلة، خاصة مع استعداده للمشاركة كأس القارات أمام باتشوكا المكسيكي، وفي حال الفوز يقابل الأهلي المصري، ثم الأمل في النهائي أمام ريال مدريد، ناهيك عن المشاركة في كأس العالم للأندية في «صيف 2025»، حيث يواجه تحديات جديدة على المستوى الدولي.

الإمارات
البرازيل
كأس ليبرتادوريس
بوتافوجو
أتلتيكو مينيرو
شباب الأهلي
إيجور جيسوس
الوحدة
الوصل
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
علوم الدار
بالصور.. مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
اليوم 11:11
ابن بيه
علوم الدار
ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز
اليوم 14:09
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
الرياضة
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
اليوم 14:06
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
الرياضة
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
اليوم 14:05
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
الرياضة
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©