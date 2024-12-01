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الرياضة

«غنتوت للبولو» يُتوج بكأس «عيد الاتحاد»

«غنتوت للبولو» يُتوج بكأس «عيد الاتحاد»
1 ديسمبر 2024 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

 

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تُوج «غنتوت للبولو» بكأس الاتحاد للبولو، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة من أسرة اللعبة في احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ53، وشهدت البطولة مشاركة 5 فرق.
وجاء تتويج «غنتوت للبولو»، بفوزه في آخر مبارياته بملعب سلطان بن زايد للبولو على «بهانسالي» 6-3.5، ليرفع «غنتوت» رصيده إلى 8 نقاط، من دون خسارة، وضمت قائمته الذهبية علي المري، وناصر الشامسي، وميجيل ونيكولاس.
وشهدت الجولة الختامية، فوز «لامار» على «أنكورا» 4-2، ليحتل «لامار» المركز الثاني وله 4 نقاط، بفارق الأهداف عن «أبوظبي» الثالث و«أنكورا» الرابع، ويأتي «بهانسالي» خامساً، وأدار مباراتي الجولة الختامية طاقم الحكام المكون من أوسكار كولومبريس وباوتيستا بيلو، وهوراسيو، وميجيل.
وشهدت فعاليات احتفالات النادي العديد من الفقرات الجماهيرية، أبرزها الأنشطة الترفيهية، والمأكولات الشعبية، والمعارض التراثية التي أقيمت بقرية غنتوت بجوار الملعب، بجانب مشاركة فرقة الفنون الشعبية التي أسهمت في إنجاح فقرات الحفل الأنيق، وفي الختام قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، بتتويج الفائزين.
ووجه سعيد المنصوري الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان على رعايته للبطولة الاحتفالية، التي خرجت بصورة رائعة، بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة التي أسهمت في إبراز تلك المناسبة السنوية، مؤكداً أنها مناسبة سعيدة على قلوب الجميع. وأضاف أن عيد الاتحاد يظل فخراً وعزاً لدولتنا الفتية، التي يفخر المرء بالانتماء لها، والاحتفالية جزء بسيط مما يجب علينا تقديمه للدولة التي منحتنا الكثير.

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