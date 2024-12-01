«دولي مسائل الشطرنج» يثمن جهود الإمارات لتطوير اللعبة



الفجيرة (الاتحاد)



أثنت أسرة الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في دعم تطور اللعبة والنقلة النوعية التي تشهدها، وذلك من خلال الدور الأساسي الذي يلعبه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وأشادت بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتوجيهات الكريمة التي أسهمت في تحقيق رؤية الاتحاد الدولي، لنشر ثقافة الشطرنج وتعزيز ممارسة هذه الرياضة الذهنية المتقدمة.

وهنأت أسرة الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، دولة الإمارات بمناسبة «عيد الاتحاد الـ53»، وذلك خلال اختتام بطولة العالم الأولى لحل مسائل الشطرنج.

وأقيمت البطولة بحضور الدكتور عبدالله آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة 228 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، بينما شارك في بطولة العالم للشطرنج الكلاسيكي 710 لاعبين من 82 دولة.

وسلط الدكتور عبدالله آل بركت، الضوء على النقلة النوعية التي شهدتها رياضة حل مسائل الشطرنج، وخطط نادي الفجيرة المستقبلية لتعزيز ممارسة هذه الرياضة وزيادة التنافسية فيها، بفضل الدعم المستمر من سمو ولي عهد الفجيرة، مشيراً إلى أن إقامة البطولتين في نفس الوقت ساعدت في زيادة الوعي برياضة حل مسائل الشطرنج بين المشاركين.

من جانبه، لفت محمد الزعابي، نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، إلى أنه تمت مناقشة الرؤية المستقبلية لرياضة حل مسائل الشطرنج، في ضوء القرارات التي تم اعتمادها في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي في لاتفيا أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الدكتور عبدالله آل بركت ناقش مع القيادات الرياضية ورقة عمل تهدف إلى تعزيز نشر ثقافة اللعبة عالمياً.

وتم تكريم أبطال العالم الصغار في فئات البطولة المختلفة «تحت 8، 10، و12 سنة» لفئتي الفتيات والمفتوحة.

وكشف محمد الزعابي، نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن أنه تم بحث الرؤية المستقبلية لرياضة حل مسائل الشطرنج، وفقاً للقرارات التي تم اعتمادها في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي.