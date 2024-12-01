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الرياضة

10 أرقام عن قمة ليفربول والسيتي في «البريميرليج»

10 أرقام عن قمة ليفربول والسيتي في «البريميرليج»
1 ديسمبر 2024 12:13

معتز الشامي (أبوظبي)

تقام اليوم قمة ليفربول ومانشستر سيتي في «الجولة الـ13» من الدوري الإنجليزي، على ملعب «أنفيلد»، وسط شغف واهتمام كبيرين من عشاق الكرة الأوروبية حول العالم.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب «البريميرليج» برصيد 31 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الرابع وله 23 نقطة.
ورغم البداية المثالية التي يقدمها ليفربول هذا الموسم بالمسابقات كافة، وتراجع مستوى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، لا يتوقع أحد نتيجة قمة إنجلترا المرتقبة، خاصة في وجود بيب جوارديولا المدير الفني لـ«السماوي» القادر على قلب الأمور، بفضل إمكانياته التدريبية الفائقة، والعودة بفريقه مجدداً وتعديل الأوضاع بداية من لقاء «الريدز».

وهناك 10 أرقام حول قمة ليفربول ومانشستر سيتي:

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- فاز مانشستر سيتي مرة واحدة في آخر 21 مباراة خارج أرضه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي حيث تعادل في 7 وخسر 13.
- لم يحقق فريق بيب جوارديولا أي فوز في ست مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.
- مانشستر سيتي خسر آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي، وهو نفس عدد الهزائم التي تعرض لها في 47 مباراة سابقة مجتمعة «فاز في 35 وتعادل في 9».
- هذه أول مواجهة للهولندي أرني سلوت مع السيتي وبيب جوارديولا، ولم يخسر أي من آخر ستة مدربين لليفربول أول مباراة في الدوري أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي «فاز 4 وتعادل 2»، منذ خسارة روي إيفانز 1-0 أمام مانشستر يونايتد في موسم 1993-1994.

- خلال مسيرته التدريبية، خسر جوارديولا أمام توتنهام «9 مباريات» أكثر من ليفربول «8 مباريات»، وفي الواقع، فاز في ست مباريات فقط من أصل 22 مباراة له مع «الريدز» (27%)، وهو أدنى معدل فوز له ضد أي فريق واجهه أكثر من خمس مرات في جميع المسابقات.
- الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 1-0 أمام نوتنجهام في أنفيلد، وقد فاز الفريق بسبع من مبارياته الثماني في الدوري منذ ذلك الحين (تعادل واحد)، وسجل هدفين على الأقل في سبع من تلك المباريات.
- يعد محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة مُجتمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفاً مقسمة ما بين 10 أهداف و6 أسيست، كما يتمتع بسجل رائع ضد مانشستر سيتي، حيث سجل 7 أهداف وأضاف 4 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.
- يحتاج صلاح إلى هدفين آخرين فقط في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد ليصل إلى الهدف رقم 100 له مع «الريدز» على ملعبه.
- فاز ليفربول مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي «تعادل 5 وخسر 3»، وكان الفوز 1-0 على أرضه في أكتوبر 2022.
- فاز السيتي بستة مباريات فقط من أصل 54 مباراة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
أرني سلوت
محمد صلاح
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