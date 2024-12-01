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الرياضة

مهرجان «عيد الاتحاد» يستقطب 300 متسابق في «تل مرعب»

مهرجان «عيد الاتحاد» يستقطب 300 متسابق في «تل مرعب»
1 ديسمبر 2024 12:55

 
الظفرة (الاتحاد)

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أعلن نادي ليوا الرياضي عن انطلاق مهرجان عيد الاتحاد، في منطقة ليوا بالظفرة، وتحديداً في تل مرعب، من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.
وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام حافلة بالأنشطة والعروض المبهرة التي تستقطب محبي الرياضات الاستعراضية والمغامرات الصحراوية.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 متسابق في الاستعراضات الحرة والرملية، التي تعد من أبرز برامج المهرجان.
ويشهد تل مرعب حالياً تجهيزات مكثفة من قبل نادي ليوا الرياضي، لضمان تقديم تجربة استثنائية للحضور، حيث يُتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف أنحاء الدولة.
يُذكر أن مهرجان عيد الاتحاد يُعد تقليداً سنوياً بدأه النادي منذ عام 2016، ويهدف إلى الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتعزيز التراث الرياضي والثقافي للدولة.

الإمارات
أبوظبي
الظفرة
تل مرعب
نادي ليوا الرياضي
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