العين يبحث عن «إحياء الأمل» أمام باختاكور



معتز الشامي (أبوظبي)



يؤدي العين تدريبه الأخير، الاثنين على ملعب باختاكور المركزي، في العاصمة طشنقد، استعداداً للمواجهة المرتقبة في الساعة السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت أبوظبي، أمام باختاكور ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعتبر المباراة «مفترق طرق» بالنسبة لـ«الزعيم»، وفاصلة في مسيرته بالنسخة الحالية من البطولة، حيث يحتاج العين إلى الفوز ولا شيء غيره، من أجل إحياء فرصته في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

ويملك العين نقطة واحدة ضمن مجموعة الغرب، في أسوأ مشاركة خلال مسيرته بالبطولة حتى الآن، ويحتاج إلى الفوز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وينتظر مسار باقي الفرق ونتائجها، بهدف اللعب بدوافع الفوز في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات.

ووضع البرتغالي جارديم، مدرب العين، اللمسات الأخيرة على الخطة والتشكيلة، بعدما رصد إيجابيات وسلبيات مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي بالجولة الماضية من البطولة، والتي خسرها العين بهدفين مقابل هدف.

واستقر جارديم على الدفع بكاكو في الجناح الأيمن، في ظل غياب محمد عوض الله بداعي الإصابة، والتي تبعده لمدة 3 أسابيع، لتنفيذ برنامج تأهيل خاص، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، وركز الجهاز الفني على النواحي الهجومية، حيث لاحظ جارديم، غياب الترجمة الحقيقية للفرص أمام مرمى المنافسين، وهو ما ظهر في مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

ويعول جارديم على جاهزية لابا، بالإضافة إلى سفيان رحيمي، حيث لم يسجل رحيمي في المباراة الأخيرة، وذلك للمرة الثانية، التي لا يسجّل فيها في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال آسيا، بعد مباراتي الموسم الماضي بين أبريل ومايو الماضيين، وما زال رحيمي يحتاج إلى هدف للوصول إلى 18 هدفاً شخصياً في آسيا، لمعادلة رقم أسامواه جيان أفضل هداف للعين في آسيا.