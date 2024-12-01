الوصل يطارد التأهل أمام الريان بـ «فرصتين» في «النخبة»



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل الوصل مباراته المرتقبة أمام الريان القطري، في الساعة الثامنة مساء الاثنين، على استاد زعبيل، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، بحثاً عن الفوز أو التعادل، لضمان التأهل إلى دور الـ16، وبالتالي اللحاق بـ «الثلاثي السعودي»، الأهلي والهلال والنصر.

ويملك الوصل 10 نقاط، وتشهد النسخة الحالية مشاركة تاريخية بكل المقاييس لـ «الأصفر»، بعدما حصد ثلاثة انتصارات والتعادل في مباراة، بينما أقصى رصيد نجح في الوصول إليه في البطولة بلغ 7 نقاط في «نسخة 2008».

ويلعب الوصل المباراة بمعنويات عالية ورغبة كبيرة في الفوز، بعدما رفع سقف طموحات جماهيره، التي أصبحت تحلم بالمضي بعيداً في البطولة، والمنافسة على مركز متقدم يؤهله إلى البطولة المجمعة التي تستضيفها السعودية في أواخر أبريل المقبل.

ويعول الوصل على جاهزية لاعبيه للقاء المرتقب، لاسيما فابيو ليما، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي سجّل هدفين للوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ولم يسبق أن سجّل أي لاعب للوصل 3 أهداف في نسخة واحدة بدوري أبطال آسيا، وبالتالي بات ليما على موعد مع التاريخ، لتسجيل اسمه في سجلات البطولة، في حال هز شباك الريان.

فيما لم يخسر الوصل في النسخة الحالية من الفرق القطرية، حيث فاز 2-1 على الغرافة في ملعبه، بينما تعادل أمام السد 1-1، فيما خسر أمام فرق قطر في «نسخة 2008» فقط، كما أحرز الوصل 7 أهداف في «نخبة الأبطال» هذا الموسم، وهي حصيلة تساوي ما سجّله في آخر مشاركتين معاً بالبطولة عامي 2018 و2019.