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الرياضة

شباب الأهلي والكويت.. قمة «سوبر غرب آسيا» للسلة

شباب الأهلي والكويت.. قمة «سوبر غرب آسيا» للسلة
1 ديسمبر 2024 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يخوض شباب الأهلي مباراة مهمة أمام الكويت الكويتي يوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري سوبر غرب آسيا للسلة، ويملك الفريقان 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعد فوز «الفرسان» على البشائر العُماني 83-65، والأهلي البحريني 76-73، والكويت على البشائر 103-48، والأهلي 88-77.
يتقدم الفريق الكويتي الترتيب بفارق النقاط المسجلة «159 لشباب الأهلي، و191 للكويت»، وبالتالي تحمل مباراة الجولة الثالثة على صالة شباب الأهلي في دبي المزيد من التحدي للفريقين في صراع القمة بينهما، وفض الشراكة مبكراً في المجموعة، ويأتي الأهلي ثالثاً بنقطتين والبشائر رابعاً بالرصيد نفسه.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، بعد انتهاء «التمهيدي» الذي يستمر إلى 20 يناير المقبل، ويملك شباب الأهلي الذي يدربه التونسي وليد زريدة قدرات عالية سواء من الناحية الفنية بوجود مدرب يملك خبرات عالية وأفكاراً متطورة، وعناصر متميزة مثل سعيد مبارك، ومحمد مبارك، وقيس عمر، وحامد عبداللطيف، ودومينيك، وأسان بوي، وعودة المتألق عمر خالد بعد الإصابة في مباراة الجولة الثانية أمام الأهلي. ويغيب عن «الفرسان» طلال سالم بعدما خضع لجراحة، وتشهد المباراة ظهور الأميركي واشنطن مع شباب الأهلي.
وقال وليد زريدة: «المباراة ستكون مغلقة بين الفريقين، ويملك الكويت مجموعة لاعبين مواطنين وأجانب بمستوى جيد، وقدرات عالية، وثقتي كبيرة في جميع لاعبي (الفرسان)، لرغبتهم الكبيرة في استمرار الانتصارات».

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شباب الأهلي
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