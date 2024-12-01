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الرياضة

«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»

«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
1 ديسمبر 2024 14:05

 
الدمام (الاتحاد)

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حصد منتخبنا «وصافة» بطولة الخليج الثانية لبناء الأجسام، في الدمام بالسعودية، بإجمالي 12 ميدالية، وثلاثة ألقاب «بطل الأبطال»، فيما نالت السعودية المركز الأول، والبحرين ثالثاً.
وأضاف منتخبنا 3 ميداليات جديدة، ولقب بطل الأبطال في اليوم الختامي، ونجح مشاري أحمد محمد في الفوز بذهبية «فئة ماسكولار فيزيك» ولقب «بطل الأبطال» في الفئة نفسها، وتُوج راشد زايد الزعابي بالفضية في «الماستر فيزيك»، وعصام الغص بالبرونزية في الفئة نفسها.
وأكد أحمد جوهر، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات بالاتحاد، أن لاعبي المنتخب حققوا النجاح المنتظر منهم، وسط منافسات قوية شهدتها البطولة، وقال: «نتقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأعضاء للدعم والرعاية التي مهدت للنجاح، وأشركنا في البطولة نخبة من اللاعبين المتميزين، وتمكنوا من اعتلاء منصات التتويج الدولية رغم قوة المنافسات، مما يؤكد أن بناء الأجسام الإماراتية تملك العديد من الموهوبين، ولدينا نخبة أخرى من اللاعبين يشاركون قريباً في كأس العالم التي تقام في اليابان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
بناء الأجسام
الدمام
السعودية
البحرين
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