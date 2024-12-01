روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)



تفوق لاعبو ولاعبات روسيا في بطولة سوق دبي الحرة الدولية للشباب، والتي نظمها اتحاد اللعبة، بإشراف الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع سوق دبي الحرة.

وفاز الروسي سالبيف مارات بالمركز الأول لفئة فردي الشباب، والروسية كارجينكو بالمركز الأول لفردي الشابات، والثنائي الروسي سالبيف والجيكي جاكوب في زوجي الشباب.

فيما حصدت المركز الأول في زوجي الشابات التركية سمية كيليس والصربية يانكوفيتش ماسا.

وتوج الفائزين خليفة بن هندي، عضو مجلس إدارة اتحاد التنس، رئيس لجنة الإعلام والشراكات، وليندرو ريس، مساعد مدير قسم تسويق الفعاليات في سوق دبي الحرة.

وبارك خليفة بن هندي للفائزين، ومثمناً المستويات الفنية التي قدموها خلال البطولة، ومتمنياً لهم مواصلة مسيرتهم نحو المزيد من النجاحات مستقبلاً، ومشيداً بجهود الجهازين الإداري والتحكيمي لاتحاد التنس، والتي أسهمت في إنجاح البطولة وتنظيمها بأفضل المستويات التي تعزز من سمعة الإمارات في استضافة بطولات الاتحاد الدولة للتنس، وتنظيمها بمستويات متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وتوجه صلاح تهلك، نائب المدير العام لسوق دبي الحرة، ومدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بالتبريكات للفائزين، ومثمناً نجاح البطولة، وقال: «سعداء بدعم البطولة ورؤية الجيل القادم من لاعبي التنس، وهم يتفوقون في بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس للشباب، وأشكر اتحاد التنس على تنظيم الحدث، ونهنئ جميع الفائزين».