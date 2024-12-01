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الرياضة

صحف إنجلترا تتحدث عن تحدي «سلوت وبيب»!

صحف إنجلترا تتحدث عن تحدي «سلوت وبيب»!
1 ديسمبر 2024 14:47

معتز الشامي (أبوظبي)

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تصدرت قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، والمقرر إقامتها على استاد أنفيلد ضمن «الجولة 13» من «البريميرليج».
ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، مواصلة الصحوة المحلية هذا الموسم بحسم قمة «السيتي»، والخروج بالثلاث نقاط، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، وزيادة الفارق مع الفريق «السماوي» إلى 11 نقطة، و9 نقاط عن أرسنال الوصيف.
في المقابل، يسعى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى إيقاف نزف النقاط بمسابقة الدوري الإنجليزي، وتحقيق انتصار معنوي يستعيد به «السماوي» الثقة من جديد.
نشرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، صورة بيب جوارديولا مدرب «السيتي» مع بعض تصريحاته قبل قمة اليوم: «سأسير لوحدي.. جوارديولا سعيد، ولكن يصرح بأنه سيرحل إن لم يستطع أن يحول تلك النتائج».
كما نقلت الصحيفة، تصريح الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، قبل قمة السيتي: «أنا لا أخاف من السيتي أو مدربه».
ووجهت الصحيفة، رسالة إلى الهولندي رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي قبل بداية المهمة مع الثعالب، قائله: «صحوة رود.. مهمة كبيرة أمام فان نيستلروي، بعد خسارة ليستر سيتي بنتيجة كبيرة أمام برينتفورد».
كان ليستر سيتي قد تلقى خسارة قاسية أمام برينتفورد بنتيجة 1-4 بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
أرني سلوت
بيب جوارديولا
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