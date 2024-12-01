«الوثبة» تنتزع سيف الحول المفتوح في جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

توجت «الوثبة» لمانع علي حماد الشامسي، بالسيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي اختتمت منافساتها اليوم وأقيمت على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ونظمها اتحاد سباقات الهجن.

وشهد الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، منافسات اليوم الختامي للجائزة، بحضور جمع غفير من ملاك ومتابعي رياضة الهجن بالدولة.

وانتزعت «الوثبة» الناموس وأغلى رموز الجائزة، لتهدي مالكها مانع علي حماد الشامسي السيف الذهبي، في شوط الحول المفتوح، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، ونجحت «الوثبة» في السيطرة على الشوط، خصوصاً في آخر 2 كيلومتر، وقطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 9:01:53 دقيقة، بفارق نحو ثانيتين عن «متعبة» بشعار حمد محمد سهيل العامري، التي حلت في المركز الثاني وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، بينما جاءت في المركز الثالث «قرار» لحفيظ سعيد المري، وتحصد الجائزة وقدرها 1.5 مليون درهم.

وحلق «ختال» لعبد الله سعيد الظاهري برمز شوط الزمول المفتوح في اليوم الختامي، وأهدى مالكه البندقية، بالإضافة إلى 1.5 مليون درهم، حيث خطف المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:10:78 دقيقة، متفوقاً على «مدهال» لحفيظ سعيد المري، الذي حل ثانياً بتوقيت 9:11:00 دقيقة، وفي المركز الثالث جاء «الفايز» لمانع علي حماد الشامسي بتوقيت 9:12:01 دقيقة.

وتألق شعار الشامسي في أبرز رموز جائزة زايد الكبرى في نسخة العام الحالي، وبعد أن توج بالسيف الذهبي، ونجح هذا الشعار في حصد رمزي الحول والزمول المحليات، حيث أهدت «اليافل» مالكها محمد علي حماد الشامسي ناموس شوط المحليات والسيف الفضي، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليونا درهم، واستطاعت أن تخطف اللقب في الأمتار الأخير، بعد أن جاءت من بعيد وسجلت توقيتاً قدره 9:05:62 دقيقة، متقدمة على «مصيحة» لمانع علي حماد الشامسي التي سيطرت على الشوط منذ البداية، ولكنها تراجعت في اللحظات الحاسمة، فيما حلّت في المركز الثالث «طموح» لمسلم مبارك العامري.

كما أهدى «مزيان» شعار مانع علي حماد الشامسي شداد الزمول المحليات، حيث قطع مسافة الشوط في 9:11:45 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «ضاري» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وفي المركز الثالث «العابر» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وتوج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين بالرموز في ختام الجائزة، وسط سعادة ملاك ومضمري الهجن الفائزة بالألقاب الغالية.

وفي الفترة الصباحية أقيم 14 شوطاً في فئة الحول والزمول، لمسافة 6 كلم، تضمنت 4 رموز، وحلّقت «السرية» لمحمد سيف بن مبارك الخييلي، بأول الأشواط، ونالت خنجر الحول المحليات إنتاج، واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 9:05:0 دقيقة.

وفي الشوط الثاني طار «شاهين» لسيف مصبح بن مطر الخييلي، وفاز ببندقية الزمول المحليات إنتاج، بعد أن أنهى مراحل الشوط بتوقيت 9:18:8، وتصدرت «مطفية» لساري بلوش بن براك المزروعي، بناموس الشوط الثالث، وحصلت على خنجر الحول المهجنات إنتاج، بعد أن أنهت المسافة في 9:03:1 دقيقة، وفي الشوط الرابع نجح «ملبش» لحمد جارالله بن علي حسين البريدي، وقبض على شداد الزمول المهجنات المحليات إنتاج، بعدما تمكن من الوصول إلى خط النهاية والمركز الأول، في توقيت زمني قدره 9:10:7 دقيقة.

وفي الشوط الخامس فازت «الشاهينية» لمطر غدير بن محمد المزروعي، بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت 9:20:51 دقيقة، وكسب «إيجاد» لعامر مصبح بن عامر حويرب المنصوري، ناموس الشوط السادس، منهياً مراحل الشوط بزمن 9:15:2 دقيقة، وتمكنت «هداد» لمحمد سعيد عبدالله بن فارس الدرعي، من الحصول على ناموس سابع الأشواط والمركز الأول بتوقيت 9:28:4 دقيقة، وفي الشوط الثامن فاز «ناصي» لخميس محمد بن سالم الراشدي، على منافسيه محرزاً المركز الأول بزمن 9:22:1 دقيقة.

وكسبت «الفايظة» لعبدالله حمد سالم بن جرش الكتبي، ناموس الشوط التاسع، بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن 9:17:2 دقيقة، وفي عاشر الأشواط استطاعت «ند الشبا» لأحمد علي بن سلطان السبوسي، وحازت على الناموس بزمن 9:10:7 دقيقة، وفي الشوط الحادي عشر، تصدرت «غزلان» لسعيد منانة بن غدير الكتبي، منافساتها ووصلت إلى خط النهاية في توقيت زمني قدره 9:19:0 دقيقة، وحازت «الفاتنة» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، على ناموس الشوط 12، بتوقيت زمني قدره 9:22:5 دقيقة، وظفر «لزام» لمطر سعيد بن حلوة الكتبي، بناموس الشوط 13، بتوقيت زمني قدره 9:25:2 دقيقة، وفي ختام الأشواط، فاز «هملول» لإبراهيم سعود الصغير الدرعي، بالناموس بعد أن قطع المسافة بتوقيت زمني قدره 9:23:8 دقيقة.