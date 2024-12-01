منتخب الكاراتيه يتصدر غرب آسيا للمرة الأولى بـ 39 ميدالية



علي معالي (الشارقة)

حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه للمرة الأولى، المركز الأول في الترتيب العام لبطولة غرب آسيا للكاتا والكوميتيه، في البطولة التي جرت على صالة نادي الشارقة، بتنظيم مع اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي ومجلس الشارقة الرياضي، ونجح لاعبونا في فرض سيطرتهم على المنافسات بعد أن نجحوا في الفوز بـ 39 ميدالية ملونة (12 ذهبية، 9 فضيات، 18 برونزية).

وأهدى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، هذا الإنجاز الكبير إلى كل شعب الإمارات تزامنًا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 53.

وعن ترتيب المنتخبات بالبطولة جاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 27 ميدالية (10 ذهبيات، 6 فضيات، 11 برونزية)، وفي المركز الثالث المنتخب الفلسطيني برصيد 14 ميدالية (7 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات).

شهدت البطولة مشاركة 202 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات 10 دول هي: الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، سوريا، عمان، وفلسطين.

أكد اللواء «م» ناصر الرزوقي أن هذا الإنجاز هو نتاج تكاتف الأندية الرياضية الإماراتية، وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد، كما أثنى على أداء اللاعبين وتصميمهم على رفع علم الإمارات عالياً في هذه البطولة، التي عكست روح المنافسة القوية بين الدول المشاركة.