ماركينيوس يخوض مباراته رقم 300 بقميص سان جيرمان

باريس (د ب أ)

خاض المدافع البرازيلي ماركينيوس المباراة رقم 300 بقميص فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي لسان جيرمان اليوم الأحد فإن ماركينيوس وصل لهذا العدد الهائل من المباريات بقميص الفريق في الدوري الفرنسي خلال المواجهة أمام نانت أمس السبت والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويعتبر ماركينيوس اللاعب الأكثر مشاركة بقميص سان جيرمان على مستوى كافة المسابقات حيث تخطى في أبريل الماضي رقم جين مارك بيلورجي الذي خاض 435 مباراة، ومنذ ذك الحين خاض العديد من المباريات مع الفريق. لكن ماركينيوس 30 عاماً ليس أكثر اللاعبين مشاركة بقميص سان جيرمان في الدوري الفرنسي، حيث يتفوق عليه بيلورجي الذي خاض 371 مباراة.