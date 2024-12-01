المهيري يهدي «المغاوير» لقب احتفالية «عيد الاتحاد»



عصام السيد، محمد حسن (أبوظبي)



تُوجت إسطبلات المغاوير العائدة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بلقب سباق كأس «عيد الاتحاد» للقدرة لمسافة 120 كلم، عبر الفارس سعيد عبدالله المهيري، على صهوة «أشافا توباك»، والذي أُقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتزامن مع احتفالات الدولة والقرية بعيد الاتحاد الـ53.

وأُقيم السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، احتفاءً بالمناسبة الغالية، بمشاركة 226 من نخبة فرسان وفارسات الإسطبلات المختلفة في الدولة.

ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

ويعتبر سباق كأس عيد الاتحاد من أهم البطولات في «روزنامة» موسم سباقات القدرة في القرية، ويحظى باهتمام الفرسان والمدربين الذين يتطلعون إلى وضع بصماتهم في سجل البطولة.



وجاء فوز الفارس سعيد المهيري بالمركز الأول بعد انطلاقة قوية في المرحلة النهائية، توج بها جهوده، قاطعاً المسافة بزمن 4:00:52 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.89 كلم في الساعة.

وجاءت في المركز الثاني، الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «آر أو باتاجونيا»، لإسطبلات الوثبة مسجلة زمناً قدره 4:01:31 ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس عيسى رضوان الغيلاني، لإسطبلات المغاوير على صهوة «بوليو كوين سبيريت»، وسجل زمناً قدره 4:02:18 ساعة.

وشهد السباق منافسة محتدمة في جميع مراحله، حيث دفعت الإسطبلات بأفضل خيولها للمشاركة، بغية تحقيق اللقب الغالي، ومنذ الانطلاقة وضح حرص الفرسان على اللقب، حيث كانت البداية حذرة، وسعى الفرسان لكسب أكبر قدر من التقدم مع المحافظة على لياقة الخيل.

وبالفعل، استفاد الفرسان من برودة الأجواء في الصباح الباكر، لتحقيق تلك الأهداف، ومن الملاحظ أن السرعة لم تنزل عن معدلات 29 كلم/ساعة خلال جميع المراحل.

ونجحت مجموعة الصدارة في التقدم بصورة حاسمة في المرحلة الأخيرة التي شهدت تكتيكات عالية، قبل أن تتميز بالتنافس القوي بين البطل والوصيفة في المرحلة الأخيرة التي كانت «كسر عظم»، ليتمكن الفارس المهيري من حصد اللقب الذي يعتبر الأول في مسيرته.

وتوج الفائزين مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية.

وتقدم مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل وتوجيهاته بتطوير القرية لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأشاد العامري بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات في سباق كأس «عيد الاتحاد»، لما يحمله من مكانة كبيرة وغالية على الجميع، حيث حرصت مختلف الإسطبلات على الظهور في أحسن صورة، خلال احتفالية الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

وتوجه بالتهنئة للفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.