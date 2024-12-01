كين.. الإصابة بـ «تمزق عضلي»



ميونيخ (أ ف ب)

تعرض المهاجم الإنجليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كين لـ«تمزق عضلي صغير»، في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، خلال المباراة أمام بوروسيا دورتموند التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، بحسب ما أفاد ناديه.

وأوضح النادي البافاري، في بيان صحفي مقتضب، أن الدولي الإنجليزي خضع لفحص، مشيراً إلى غياب مهاجم «الأسود الثلاثة» لفترة لم يحددها، ما يعني غيابه عن المباراة المرتقبة أمام باير ليفركوزن بطل الدوري المحلي الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا.

من جهتها، كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن غيابه لحوالي أسبوعين.

وغادر كين الملعب أمام مضيفه دورتموند في الدقيقة 33، وتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

وصرح المدرب البلجيكي للعملاق البافاري فنسنان كومباني «يقول إن الأمر ليس خطيراً للغاية، دعونا نأمل».

ويُعد كين أحد أبرز ركائز بايرن، حيث سجل له 20 هدفاً في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري المحلي برصيد 30 نقطة «من أصل 36 ممكنة»، من دون أن يتعرض بعد لأي هزيمة في سعيه لاستعادة اللقب، في حين أنه يحتل المركز الثالث عشر في دوري أبطال أوروبا، بعد 5 مراحل «ثلاثة انتصارات وخسارتان».

