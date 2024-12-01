الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!

الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
1 ديسمبر 2024 18:17

 
بلد الوليد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يعيش «المؤشر المدمر»!
ريال مدريد يواجه الفريق «الأعنف» في «الليجا»!

أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروجوياني باولو بيتسولانو، بعد خسارته «المذلة» على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو.
ويقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة ضمن «الليجا».
وقال النادي في بيان «نعلن انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو، ولن يستمر المدرب الأوروجوياني في تدريب النادي، بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم».
وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في أبريل 2023، ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.
وعمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي، وأحد افضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام اتلتيكو على ملعب الفريق.
ورفع بعض المشجعين يافطة كُتب عليها «رونالدو أذهب إلى المنزل»، فيما فضل قسم آخر بترك الملعب، في حين كان الفريق متأخراً 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.

الدوري الإسباني
الليجا
بلد الوليد
أتلتيكو مدريد
رونالدو
آخر الأخبار
كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي تحتفل بالفوز
الأخبار العالمية
إيسلندا.. الحزب الديمقراطي الاجتماعي يطيح بالائتلاف الحاكم
اليوم 18:49
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
الرياضة
فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»
اليوم 18:44
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
الأخبار العالمية
الإمارات.. دور محوري ومؤثر في تعزيز التضامن الخليجي
اليوم 18:32
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
الرياضة
مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!
اليوم 18:29
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
الرياضة
الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©