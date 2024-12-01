الجماهير تطالب رونالدو بالذهاب إلى المنزل!



بلد الوليد (أ ف ب)

أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروجوياني باولو بيتسولانو، بعد خسارته «المذلة» على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو.

ويقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة ضمن «الليجا».

وقال النادي في بيان «نعلن انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو، ولن يستمر المدرب الأوروجوياني في تدريب النادي، بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم».

وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في أبريل 2023، ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.

وعمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي، وأحد افضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام اتلتيكو على ملعب الفريق.

ورفع بعض المشجعين يافطة كُتب عليها «رونالدو أذهب إلى المنزل»، فيما فضل قسم آخر بترك الملعب، في حين كان الفريق متأخراً 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.