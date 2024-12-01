مدرب الاتحاد «خائف» من كأس الخليج!



الرياض (أ ف ب)

حصّن الاتحاد «33 نقطة» صدارته للدوري السعودي لكرة القدم، قبل مواجهته المرتقبة مع النصر في «الجولة 13»، والتي تسبق التوقف الطويل، استعداداً للمشاركة بكأس الخليج في الكويت المقررة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير 2025.

وفيما استعاد ملاحقه الهلال «31 نقطة» توازنه بتجاوزه الشباب، لم يتوانَ عميد الأندية السعودية عن استعراض قوته، مكتسحاً الاتفاق برباعية، على أرض الأخير في الدمام، لكن مدربه الفرنسي لوران بلان أشار إلى أن فترة التوقف لشهر كامل قد تكون مؤثرة على فريقه.

قال مدرب منتخب فرنسا الأسبق «هناك لاعبون يشاركون مع المنتخب، وأتمنى أن يكونوا في أفضل حال وجاهزية بعد المشاركة الخليجية»، مضيفاً أن «عدم مشاركة الاتحاد في البطولات الخارجية يمنحهم راحة أكبر من غيرهم، ولكن في الوقت نفسه قد تكون المشاركة في دوري الأبطال أمراً مهماً للفرق المنافسة، كونها تجهز اللاعبين بشكل أفضل».

ولم تغب مواجهة النصر الأسبوع المقبل في جدة عن تصريحات هداف الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة الذي وجه رسالة قوية، بأن «الاتحاد سيدخل المواجهة المقبلة لتحقيق الانتصار بكل تأكيد».

تابع بنزيمة، الذي تساوى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «9 أهداف» في وصافة ترتيب الهدافين خلف مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش «12»: دائماً ما نفكر في كل مباراة بشكل منفرد من أجل الفوز، ومن ثم التركيز على المواجهة التالية، ونبدأ العمل بقوة للتحدي القادم.

وبعد خسارته المفاجئة أمام الخليج في الجولة السابقة، استعاد الهلال، حامل اللقب، توازنه بحسمه للقمة العاصمية مع الشباب بثنائية حملت توقيع لاعب وسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش، الذي عوض غياب مواطنه ميتروفيتش عن زيارة الشباك.

قال النجم الصربي، الذي بات أول لاعب من الهلال يسجل في مرمى الشباب من ركلة حرة مباشرة، منذ محمد الشلهوب عام 2013، بحسب موقع أوبتا للإحصائيات، إنه كان قريباً من تسجيل أكثر من هدفين، «في الشوط الثاني صنعنا مجموعة فرص، وسجلنا هدف الفوز، وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر، وكان يمكنني شخصياً أن أسجل أكثر».

وبثنائية «الديربي»، رفع النجم الصربي رصيده إلى 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

بدوره، وصف البرتغالي جورجي جيسوس أداء فريقه بالرائع أمام الشباب، «من الصعب على أي فريق الفوز على الهلال، ولكن كان الانتصار صعبا لأننا واجهنا فريقاً متميزاً».

وفسّر المدرب المحنك تمكن فريقه من التعامل مع حالة الطرد التي تعرض لها مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي في آخر الشوط الأول بالقول «حينما لعبنا 10 ضد 10 (بعد طرد نادر الشراري من الشباب)، سيطرنا أكثر على المباراة، وحققنا فوزاً مستحقاً»، مقراً بأحقية طرد كوليبالي والشراري.

لكن الخبير التحكيمي فهد المرداسي، خالف رأي جيسوس، مؤكداً أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها الشراري لم تكن مستحقة.

موقِعاً على هدفين في مرمى ضمك، أبقى رونالدو فريقه النصر «25 نقطة» في دائرة المنافسة على اللقب، محافظاً على مسافة دافئة من الاتحاد، المتصدر، والهلال، الوصيف.

ووفقا لصحيفة «الرياضية» المحلية، فإن «الدون»، تجاوز زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، في عدد الأهداف مع النصر، ليصبح بمفرده ثاني الهدافين الأجانب في تاريخ «العالمي»، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب حالياً.

ورفع رونالدو عدد أهدافه مع النصر إلى 79 هدفاً، متفوقاً بهدفين عن تاليسكا، ومتأخراً بـ 36 هدفاً عن حمد الله (115)، كما رفع رصيده العام في مسيرته إلى 915 هدفاً.

وعلى مسافة أسبوع من لقائه المرتقب الأسبوع المقبل في جدة مع «العميد»، كشف مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، أن تركيزه كان منصباً على مواجهة ضمك حصراً، نافياً الانشغال بمباراة الاتحاد التي تسبق التوقف بسبب كأس الخليج.

وعن اللقاء المرتقب مع «نمور جدة»، قال مدرب ميلان السابق «سنواجه فريقاً متصدراً ويتقدم علينا بـ 8 نقاط، ولكن هي ليست الفرصة الأخيرة، والدوري لا يزال طويلاً، وهناك أكثر من منافس، وهذا دليل على قوة الدوري في هذا الموسم».

وبقي النصر مُلاحَقاً من القادسية (25) الفائز على الخليج بهدف قاتل.

بدوره، واصل الأهلي، القطب الثاني في عروس البحر الأحمر، رحلة انتصاراته متجاوزاً ضيفه الوحدة بهدف يتيم حمل توقع نجمه الجزائري رياض محرز، أمام أكثر من 11 ألف متفرج.

وللمرة الأولى في نسخة هذا الموسم، أكمل «الراقي» 3 انتصارات متتالية في الدوري، ويأتي ذلك تزامناً مع تصدره مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفع مدربه الألماني ماتياس ياسله إلى القول إنه «فخور بالانتصار الخامس توالياً دون استقبال أي أهداف مؤخرًا تحديدًا في الدوري».

أضاف ياسله الذي تعرض لضغوط شديدة بسبب سوء النتائج في بداية الموسم «أعرف أن الفريق بعد هذه الانتصارات مُتلهف للراحة، ولكن لدينا مواجهتين آمل أن ننتصر فيهما قبل التوقف الطويل».