فييرا.. «أول فرحة» في «الكالشيو»



ميلانو (أ ف ب)



حقّق المدرب الفرنسي باتريك فييرا فوزه الأول مع جنوى على حساب أودينيزي المنقوص 2-0 ضمن المرحلة 14، ليخرج فريقه الجديد من منطقة الهبوط في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوى إلى المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بفضل هدفي أندريا بينامونتي (13) والأرجنتيني لاوتارو جيانيتي خطأ في مرماه (67).

وتجمّد رصيد أودينيزي عند 17 نقطة في المركز التاسع، لكنه دقّ ناقوس الخطر، من خلال تعرّضه لخسارته الرابعة في سلسلة من خمس مباريات بلا فوز.

أما فييرا الذي حلّ مكان ألبيرتو جيلاردينو خلال النافذة الدولية الشهر الماضي، فنال فريقه دفعة فنية كبيرة، بعد طرد لاعب أودينيزي الفرنسي إسياك توريه، بعد لحظات من بداية المباراة، بسبب توجيهه ضربة بمرفقه لأليساندرو زانولي.