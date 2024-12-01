البازي وسايبورج يتقدمان نجوم «أبوظبي إكستريم»



العين (الاتحاد)



أيام تفصل عشاق الرياضات القتالية والنزالات الحماسية عن انطلاق النسخة الثامنة من بطولة أبوظبي إكستريم، الفعالية المبتكرة والفريدة في عالم الرياضات القتالية، حيث أعلنت الجهات المنظمة للبطولة عن نخبة من نجوم الجوجيتسو والجرابلينج المشاركين في النسخة الثامنة المرتقبة التي تستضيفها مدينة العين 6 ديسمبر الجاري في مركز أدنيك العين.

وتأتي هذه النسخة من البطولة فيما تحتفي الإمارات بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، لتقدم لعشاق الجوجيتسو والرياضات القتالية تجربة حافلة بالمتعة والتشويق.

وتشهد الفعالية الرئيسية للنزال في البطولة مواجهة قوية بين أمير البازي، نجم بطولة يو إف سي المصنف ثالثاً في فئة وزن الذبابة، والذي يستند إلى مهاراته الاستثنائية وبراعته في تقنيات الجرابلينج، وخصمه البرازيلي جافيل فيلهو محترف الجوجيتسو والمشهور بتقنياته الفريدة في الإخضاع.

ويعود أسطورة الجوجيتسو البرازيلي روبرتو أبريو الملقب سايبورج إلى البطولة ليواجه النجم المتألق هيثم رضا، ويتمتع سايبورج بمسيرة رياضية مذهلة تتضمن ألقاباً عدة في بطولات مهمة، ما جعله قوة لا يستهان بها في الجرابلينج.

ومن جهة أخرى، يبرز رضا مع تقنياته المبتكرة وأسلوبه الحماسي في النزال، حيث يمثل الجيل الجديد من محترفي الجرابلينج الساعين لترك بصمتهم.

ويستعد نجم الجوجيتسو خالد الشحي لإبراز الإرث الرياضي والريادة الإماراتية في الجوجيتسو، خلال نزال قوي يجمعه مع بطل وزن البانتام تاليسون سواريز، فيما تواجه بطلة الجوجيتسو شما الكلباني الصينية بيكن جي في نزال فئة وزن البانتام، في نزال يسلط الضوء على الشوط الكبير الذي قطعته الرياضات النسائية، كما يواجه نجم الوزن الخفيف عمر الفضلي خصمه التشيلي نيكولاس بونس، في نزال سيضفي إلى الأجواء مزيداً من الإثارة والحماس.

وتشمل بطاقة النزال مباراة في وزن البانتام بين نجم الجرابلينج موفليد خايبولاييف وجيمس جالاجر، إلى جانب نزال بين أحمد البصري وكريج ماكنتوش، ونزال في فئة الوزن الخفيف بين عبدالملك المرضي وعبدالله الفارسي، إلى جانب نزال جرابلينج في فئة وزن البنتام بين باخرومجون روزييف وميدو محمد.

ويعكس النجاح اللافت والأصداء العالمية لبطولة أبوظبي إكستريم المكانة المتنامية لدولة الإمارات في مشهد الرياضات القتالية العالمي، وتميزها في تقديم بطولات رياضية متنوعة تلبي تطلعات الجمهور في مختلف أنحاء العالم.