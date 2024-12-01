«فروسية عجمان» تحتفل بعيد الاتحاد

عجمان (الاتحاد)



احتفلت إسطبلات أبناء صالح بن حيدر للفروسية في عجمان بذكرى عيد الاتحاد مواكبة للفرحة الكبيرة بهذه المناسبة الغالية، وتخلل الاحتفال الذي أقيم في مقر إسطبلات بن حيدر بمنطقة الحليو فقرات شيقة ومتنوعة، بحضور متنوع من مختلف فئات المجتمع، الأطفال والشباب والعائلات، وتقدم الحضور عمر صالح بن حيدر، كما وُجد في الفعالية قادة وموظفو مؤسسة «اليمن للمعدات الطبية»، وسط أجواء احتفالية زيّنتها أعلام الإمارات والأهازيج الوطنية والتراثية التي قدمتها الفرق الشعبية.

وتم في الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الترفيهية للكبار والصغار، فضلاً عن مسابقات نظمتها «استيتي لإدارة العقارات»، وجوائز عينية من مستلزمات الصيد والرحلات، بجانب تقديم الوجبات والمشروبات الشعبية المتنوعة.

وأشاد الحضور بمبادرة أبناء صالح بن حيدر، ومشاركتهم في التعبير عن المناسبة الوطنية بشكل أسعد الحضور، مؤكدين على أن الأمر ليس بغريب على الأسرة العريقة التي ظلت تقوم بأدوار وطنية ومجتمعية واقتصادية وترفيهية مختلفة.

وجسدت الاحتفالية التي أقيمت في الهواء الطلق، الارتباط الكبير برياضة الفروسية وسط أبناء الإمارات وكان للتنظيم الجيد أثره الكبير في رضا وإعجاب الحضور، لاسيما والفقرات المتنوعة للاحتفال ربطت بين التراث الأصيل لدولة الإمارات والأهازيج الوطنية التي تجاوب معها الصغار والكبار في مشهد يعبر عن حب الوطن.