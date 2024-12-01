سالم بن سلطان القاسمي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

علي معالي (أبوظبي)

احتفظ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بالتزكية، وذلك بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لدورة انتخابية 2024 - 2028، ليؤكد الشيخ سالم بن سلطان كفاءته العالية في إدارة الاتحاد، وحظي باستقبال متميز من أعضاء الجمعية العمومية، عندما تم الإعلان عن فوزه بالتركية؛ تقديراً من أعضاء الجمعية العمومية، على ما يقوم به سالم بن سلطان لتطوير اللعبة على مستوى «القارة الصفراء».

عبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بهذه الثقة الكبيرة، وقال: «هدفنا جميعاً أن نطور من اللعبة على مستوى القارة، وسعادتي الأكبر بهذا الإنجاز القاري الجديد للرياضة الإماراتية في هذا المنصب الرفيع أنه جاء في الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويؤكد أننا في الإمارات لدينا قيادة رياضية تستطيع أن تقدم الكثير للرياضة، ليس في قارة آسيا فقط، بل على مستوى العالم».

وقال سالم بن سلطان: «أمامنا العديد من الأهداف التي نريد تحقيقها، سواء على مستوى اللعبة بالدولة، أو القارة من خلال أنشطتها كافة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، من أجل النهوض باللعبة، وهو المشروع الأساسي للاتحاد الآسيوي، وتنظيم بطولات مختلفة تخدم اللعبة في مختلف أرجاء القارة».