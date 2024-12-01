الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سالم بن سلطان القاسمي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

سالم بن سلطان القاسمي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة
1 ديسمبر 2024 19:18

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«فروسية عجمان» تحتفل بعيد الاتحاد
البازي وسايبورج يتقدمان نجوم «أبوظبي إكستريم»

احتفظ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، برئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بالتزكية، وذلك بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لدورة انتخابية 2024 - 2028، ليؤكد الشيخ سالم بن سلطان كفاءته العالية في إدارة الاتحاد، وحظي باستقبال متميز من أعضاء الجمعية العمومية، عندما تم الإعلان عن فوزه بالتركية؛ تقديراً من أعضاء الجمعية العمومية، على ما يقوم به سالم بن سلطان لتطوير اللعبة على مستوى «القارة الصفراء».
عبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بهذه الثقة الكبيرة، وقال: «هدفنا جميعاً أن نطور من اللعبة على مستوى القارة، وسعادتي الأكبر بهذا الإنجاز القاري الجديد للرياضة الإماراتية في هذا المنصب الرفيع أنه جاء في الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويؤكد أننا في الإمارات لدينا قيادة رياضية تستطيع أن تقدم الكثير للرياضة، ليس في قارة آسيا فقط، بل على مستوى العالم».
وقال سالم بن سلطان: «أمامنا العديد من الأهداف التي نريد تحقيقها، سواء على مستوى اللعبة بالدولة، أو القارة من خلال أنشطتها كافة من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، من أجل النهوض باللعبة، وهو المشروع الأساسي للاتحاد الآسيوي، وتنظيم بطولات مختلفة تخدم اللعبة في مختلف أرجاء القارة».

الإمارات
عيد الاتحاد
المبارزة
أوزبكستان
طشقند
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يختار مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسط
اليوم 20:25
القمة الخليجية الـ 45 تصدر «إعلان الكويت» الختامي
الأخبار العالمية
القمة الخليجية الـ 45 تصدر «إعلان الكويت» الختامي
اليوم 20:21
تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
الرياضة
تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
اليوم 20:07
فولهام يفرض التعادل على توتنهام
الرياضة
فولهام يفرض التعادل على توتنهام
اليوم 19:58
مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»
الرياضة
مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©