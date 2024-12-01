جيرونا وفياريال.. «التعادل القاتل»



مدريد (رويترز)



فرض جيرونا التعادل 2-2 على مضيفه فياريال، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل لاديسلاف كريتشي هدفاً للفريق الزائر بعد ست دقائق من الوقت بدل الضائع بتسديدة مباشرة رائعة.

ورغم أن جيرونا استحوذ على الكرة بصورة أكبر في الشوط الأول، فإن فياريال سدد أكثر على المرمى، وافتتح التسجيل بعد 23 دقيقة، عندما ارتطمت ضربة رأس قوية لعبها يريمي بينو في القائم، ليستغل تيرنو باري الكرة المرتدة، ويضعها في الشباك.

وضاعف أليكس باينا تقدم فياريال في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لكن جيرونا قلص الفارق في الدقيقة 66 من ركلة ركنية، بعدما سدد دوني فان دي بيك الكرة من على حافة منطقة الجزاء، لترتطم وتغير اتجاهها إلى مرمى دييجو كوندي حارس فياريال.

ورفع فياريال رصيده إلى 26 نقطة، ليظل في المركز الرابع، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع.