مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»



مانشستر (رويترز)

سجل ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي هدفين لكل منهما، ليقودا مانشستر يونايتد، إلى فوز ساحق 4 - صفر على إيفرتون، في أول انتصار للمدرب الجديد روبن أموريم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أولد ترافورد.

وافتتح راشفورد التسجيل في الدقيقة 34، عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية نفذها برونو فرنانديز، لتصطدم في جاراد برانثويت مدافع إيفرتون، وتغير اتجاهها إلى الشباك.

وزاد الهدف من حماس فريق المدرب أموريم الذي هيمن على بقية المباراة، وضاعف زيركزي تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 41، عندما تدخل أماد ديالو ليقطع ركلة مرمى لعبها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، ومرر الكرة إلى فرنانديز الذي لعب تمريرة عرضية، ليضع المهاجم الهولندي الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأكمل راشفورد ثنائيته، بعد 20 ثانية من بداية الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من ديالو الذي تسبب في مشاكل لدفاع إيفرتون طوال اللقاء، وخطف مهاجم كوت ديفوار الكرة من جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 64، وتقدم إلى الأمام، قبل أن يمررها إلى زيركزي ليسجل هدفه الثاني.

وتقدم اليونايتد ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب بعد 13 مباراة، بينما يحتل إيفرتون، الذي لم يسجل أي هدف في أربع مباريات، المركز 15، متقدماً بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.