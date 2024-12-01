فولهام يفرض التعادل على توتنهام



لندن (د ب أ)



فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء توتنهام وضيفه فولهام، في المواجهة اللندنية، التي أُقيمت بينهما، ضمن منافسات المرحلة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف بين الناديين، قبل أن يبادر بيرنان جونسون بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 54، لكن توم كيرني منح التعادل لفولهام في الدقيقة 67.

واضطر فولهام لخوض الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد كيرني في الدقيقة 83، ليحاول توتنهام تسجيل هدف الفوز، وخطف النقاط الثلاث، خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز السابع، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة على فولهام، صاحب المركز العاشر.