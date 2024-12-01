الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فولهام يفرض التعادل على توتنهام

فولهام يفرض التعادل على توتنهام
1 ديسمبر 2024 19:58

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»


فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء توتنهام وضيفه فولهام، في المواجهة اللندنية، التي أُقيمت بينهما، ضمن منافسات المرحلة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف بين الناديين، قبل أن يبادر بيرنان جونسون بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 54، لكن توم كيرني منح التعادل لفولهام في الدقيقة 67.
واضطر فولهام لخوض الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد كيرني في الدقيقة 83، ليحاول توتنهام تسجيل هدف الفوز، وخطف النقاط الثلاث، خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.
وارتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز السابع، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة على فولهام، صاحب المركز العاشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
فولهام
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يختار مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسط
اليوم 20:25
القمة الخليجية الـ 45 تصدر «إعلان الكويت» الختامي
الأخبار العالمية
القمة الخليجية الـ 45 تصدر «إعلان الكويت» الختامي
اليوم 20:21
تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
الرياضة
تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»
اليوم 20:07
فولهام يفرض التعادل على توتنهام
الرياضة
فولهام يفرض التعادل على توتنهام
اليوم 19:58
مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»
الرياضة
مانشستر يونايتد.. «سيرك الرباعية»
اليوم 19:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©