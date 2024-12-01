تشيلسي يتقدم إلى «الوصافة» في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



واصل تشيلسي نتائجه اللافتة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وحافظ على تواجده وسط أندية المقدمة.

وحقق تشيلسي انتصاراً ثميناً 3 - صفر على ضيفه أستون فيلا،، ضمن المرحلة الـ13 للمسابقة.

وعلى ملعب «ستامفورد بريدج»، معقل الفريق اللندني، افتتح المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون التسجيل مبكراً لتشيلسي في الدقيقة السابعة، بعدما تسلم تمريرة زميله مارك كوكوريا، ليطلق قذيفة رائعة اصطدمت بالقائم الأيسر ثم سكنت الشباك.

وأضاف الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 36، بعدما تابع تمريرة زميله كول بالمر، ليطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت أسفل يمين مرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس الضيوف.

وفي الشوط الثاني، أضاف كول بالمر الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 83، عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.