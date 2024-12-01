دبا يقفز إلى «الوصافة» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



صعد دبا إلى «وصافة» دوري الدرجة الأولى، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفوزه على مضيفه مصفوت 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، في ختام «الجولة الثامنة»، والتي شهدت تعثر العربي بالخسارة الأولى في الموسم أمام ضيفه الذيد 0-1، فيما كسب يونايتد الحمرية 3-0، وتعادل الإمارات والجزيرة الحمراء من دون أهداف.

وسجل الثنائي الحساني تامبورا في الدقيقة 40، وسايمون كابرال في الدقيقة 92، «ثنائية» دبا الذي ارتقى إلى «الوصافة» برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، خلف الظفرة المتصدر برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

واستفاد «الفارس» و«النواخذة» على التوالي من تعثر منافسهما المباشر على القمة، العربي بالخسارة أمام الذيد بهدف جويل أوديناكا في الدقيقة 46، ليتجمد رصيد العربي عند 16 نقطة من 7 مباريات، ويتراجع إلى المركز الثالث، مقابل 9 نقاط للذيد الثامن.

في المقابل، اكتفى الإمارات بحصد نقطة أمام جاره الجزيرة الحمراء، بالتعادل السلبي على ملعب «الصقور»، ليرفع الأول رصيده إلى 8 نقاط، في المركز السابع، مقابل 7 نقاط للجزيرة الحمراء «التاسع».

بدوره استعاد يونايتد توازنه بعد الخسارة في جولتين على التوالي، وتفوق على حساب الحمرية بثلاثية سجلها خالد الجابري في الدقيقة 49، ولويس مارسليو في الدقيقة 86، و«البديل» هزاع الحمادي في الدقيقة 93، ليرفع يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، مقابل 6 نقاط للحمرية الحادي عشر.