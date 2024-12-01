ليل ومونبلييه.. «النهاية الحامية»



باريس (أ ف ب)



فرط ليل بالفوز والصعود إلى المركز الثالث ولو مؤقتاً، وذلك بتعادله مع مضيفه الجريح مونبلييه 2-2، في نهاية حامية للمباراة في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل ليل اللقاء ضد متذيل الترتيب، وهو أمام فرصة الاستفادة من المواجهة المرتقبة لاحقاً الأحد بين مرسيليا الثالث وموناكو الثاني اللذين يتقدمان عليه بفارق نقطة وأربع توالياً.

وبدا في طريقه لتحقيق الفوز السابع، حين تقدم حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بهدفين للكندي جوناثان ديفيد من ركلتي جزاء (44 و54)، مقابل هدف للغيني إسياجا سيلا (2+45).

لكن أرنو نوردان حرمه من نقطتين، وجنب فريقه الهزيمة العاشرة للموسم بخطفه التعادل في نهاية لقاء شهد طرد مدرب مونبلييه جان لوي-جاسيه (87)، الهولندي ميتشل باكر من جهة ليل وتانجي كوليبالي من ناحية المضيف (9+90)، ما تسبب في احتساب 16 دقيقة كوقت بدل ضائع من دون أن يستفيد منها الضيوف للعودة بانتصارهم السابع للموسم.

وبذلك، رفع ليل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف مرسيليا وثلاث نقاط أمام نيس الذي يحل ضيفاً على ليون السابع (19 نقطة)، في المقابل، بات رصيد مونبلييه 8 نقاط في المركز الأخير.