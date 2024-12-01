أوليفير كان: التجديد لموسيالا وكيميتش يحتاج إلى الوقت



ميونيخ (د ب أ)



قال أوليفير كان، الحارس والرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إنه لا يتوقع أن تتم الأمور بسرعة وسهولة في مسألة تجديد عقد لاعبي الفريق جمال موسيالا وجوشوا كيميتش.

وقال كان في تصريحات لـ«بيلد»: «المفاوضات ستكون أمراً مثيراً للاهتمام بالطبع».

ويمتد عقد موسيالا حتى صيف عام 2026، فيما ينتهى عقد كيميتش قبله بعام.

وقال كان عن كيميتش: «في المقام الأول يرغب في شيء واحد، حيث إنه دائماً يريد الشعور بالتقدير، ونعم ربما يستغرق ذلك الكثير من الوقت».

كان كيميتش «29 عاماً» قد صرح مؤخراً أنه يرغب في أن يأخذ بعض الوقت من أجل اتخاذ القرار الصحيح، مؤكداً أن الماضي سيلعب دوراً، في إشارة إلى الأوقات التي لم يشعر فيها بالدعم من جانب النادي. لكن أوليفر كان أوضح أن اللاعب سيحتاج إلى إجابات على بعض الأسئلة ذات الصلة بالأمر.

وقال: «إنه الآن في عمر يجعله يسأل نفسه عما إذا كان من المنطقي الذهاب إلى نادٍ آخر؟ هل يمكنني اختبار إمكاناتي في فريق آخر؟».

ونصح أوليفير كان، ناديه السابق بدمج توماس مولر، مهاجم الفريق الحالي، في إدارة النادي بمجرد إنهاء مسيرته الكروية.

وأضاف: «أعتقد أنها فكرة رائعة وسيكون من المؤسف إذا ما أعاد بايرن ميونيخ التفكير في مسألة دمج اللاعبين في إدارة النادي».

وانتهت تجربة كان الإدارية في بايرن ميونيخ بشكل مثير للجدل، حينما تمت إقالته في مايو عام 2023 بعد مرور أقل من أربعة أعوام مسؤولاً في النادي.