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الرياضة

ريال مدريد.. «ثنائية المصالحة»

ريال مدريد.. «ثنائية المصالحة»
1 ديسمبر 2024 21:47

 
مدريد (د ب أ)

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صالح ريال مدريد جماهيره بعد السقوط الأوروبي أمام ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، من خلال الفوز على ضيفه خيتافي 2-صفر، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر برشلونة الذي خسر أمام لاس بالماس 2-1، ضمن الجولة ذاتها، علماً بأن ريال مدريد لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم ريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، وأضاف زميله كيليان مبابي الهدف الثاني من صناعة بيلينجهام في الدقيقة 38.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
خيتافي
ليفربول
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
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