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الرياضة

عمار بن حميد يشهد ختام سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024

عمار بن حميد يشهد ختام سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024
2 ديسمبر 2024 00:21

الدوحة (وام)
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ختام سباق جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1 الجولة الثالثة والعشرين وما قبل الأخيرة في بطولة العالم 2024، والذي أقيم في حلبة لوسيل الدولية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن النجاحات المتواصلة التي ظلت تحققها دولة قطر في الشأن الرياضي، جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مؤكداً أن الرؤية الحكيمة لسموه جعلت من قطر مركزاً لأحد أهم الرياضات على المستوى العالمي، وهو ما أكسب قطر مكانة مميزة وسمعة طيبة على خريطة الرياضة العالمية، ويؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأضاف سموه أن الدوحة قدمت تجربة مميزة في تنظم سباقات الفورمولا-1، وذلك لما تتمتع به من إمكانيات عالية وبنية تحتية مثالية ونموذجية تمكنها من استضافة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى، وهو أمر يشهد به القاصي والداني.

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وأعرب سموه عن اعتزازه بأبناء قطر وإصرارهم على تجسيد قدرات بلادهم وإمكاناتها، بكل كفاءة واقتدار وإبراز ذلك للعالم أجمع، حيث كانت لهم بصمة مميزة في تنظيم هذا السباق الذي حظي بإقبال جماهيري كبير من مختلف دول العالم.

وقال سمو ولي عهد عجمان «أهنئ جميع المتسابقين وأصحاب المراكز الأولى المتوجين بهذا السباق، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق خلال المرحلة المقبلة من هذا السباق العالمي».

عمار بن حميد النعيمي
فورمولا 1
قطر
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