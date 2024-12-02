الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عشرات القتلى ضحية «صدامات المشجعين» في غينيا

عشرات القتلى ضحية «صدامات المشجعين» في غينيا
2 ديسمبر 2024 08:43

كوناكري (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يهنئ رئيس موريتانيا بعيد الاستقلال الوطني
الإمارات ترسل طائرتي مساعدات إغاثية إلى زامبيا وغينيا كوناكري


لقي عشرات الأشخاص على الأقل حتفهم، في صدامات بين مشجعين، خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري بجنوب شرق غينيا.
وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة «فرانس برس»، مشترطاً عدم كشف هويته «هناك نحو مئة قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات، المشرحة ممتلئة». 
من جهته أفاد طبيب آخر بأن «هناك عشرات القتلى».
وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.
وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.
وقال شاهد عيان لـ «فرانس برس» طالباً إغفال اسمه «كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحَكَم، ثم غزا مشجعون الملعب».

 

غينيا
كرة القدم
كوناكري
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لاوس بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:18
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 12:10
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي: الثاني من ديسمبر يوم مجيد لتجديد العهد والولاء
اليوم 12:03
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
الرياضة
«هيروس» و«داراميثوس» يُتوجان بكأس زايد للخيول المهجة والعربية
اليوم 11:50
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد: في عيد الاتحاد نتذكر باعتزاز وضع اللبنة الأولى لتأسيس الإمارات
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©