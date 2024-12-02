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الرياضة

سلوت: «السيتي» لم يخرج من سباق «البريميرليج»

سلوت: «السيتي» لم يخرج من سباق «البريميرليج»
2 ديسمبر 2024 10:15

 
ليفربول (د ب أ)

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أشاد أرني سلوت مدرب ليفربول بلاعبيه، بعد الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مؤكداً أن منافسه لم يخرج من سباق المنافسة على اللقب. وصرح سلوت عبر إذاعة (بي بي سي) «لقد عشنا أسبوعاً رائعاً، ولكن دعونا لا نبالغ في الفرحة، تتبقى العديد من المباريات، ولدينا أكثر من 11 لاعباً بإمكانهم ترك بصمة على أداء الفريق».
وحقق ليفربول الفوز على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، وقبلها فاز بالنتيجة نفسها على ريال مدريد حامل لقب دوري أوروبا في الموسم الماضي.
وقال سلوت «أداء الفريق هو ما يساعدنا على حصد النتائج، ولم أشعر بالقلق عند التقدم في النتيجة 1-صفر، بل كنت قلقاً لأن مانشستر سيتي فريق مذهل».
وأوضح المدرب الهولندي «ما أعجبني أكثر لم يكن الفوز بالمباراة من خلال الهجمات المرتدة، بل أظهرنا سمات جيدة ومختلفة، وقدمنا مباراة متكاملة».
وعن سباق المنافسة على اللقب، قال سلوت: «نحن في موقف جيد، ولكن تعرفون أن أرسنال ومانشستر سيتي بإمكانهما الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم، وكذلك تشيلسي، فالدوري الإنجليزي يضم العديد من الفرق الجيدة».
وأختتم سلوت تصريحاته «فارق النقاط في الموسم الماضي كان كبيراً لمصلحة أرسنال، ولكن مانشستر سيتي نجح في العودة والفوز باللقب».
ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 34 نقطة، بعد مرور 13 جولة، خلفه يتساوى أرسنال وتشيلسي برصيد 25 نقطة في المركزين الثاني والثالث، ثم برايتون ومانشستر ستي في المركز الرابع والخامس برصيد 23 نقطة لكل منهما.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
أرني سلوت
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