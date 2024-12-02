أموريم: الأداء أهم من النتائج في مانشستر يونايتد!



مانشستر (د ب أ)



طالب روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد جماهير الفريق بالتركيز على الأداء بدلاً من النشوة بالنتائج، في ظل البداية الواعدة له مع الفريق، وذلك بعد فوز عريض على إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعاد المدرب البرتغالي البالغ «39 عاماً» الأمل لجماهير مانشستر في مدرجات ملعبه «أولد ترافورد»، بعد البداية السيئة للموسم الثالث للمدرب إريك تين هاج في قيادة الفريق، لتتم إقالة الأخير قبل أسابيع قليلة.

وهتفت جماهير مانشستر يونايتد لأموريم بعد التعادل 1-1 مع إبسويتش تاون، والفوز على بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 4-صفر بفضل هدفين لكل من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركيزي، ليحقق مدرب مانشستر يونايتد الجديد أول فوز له في الدوري الإنجليزي بأداء فني متميز.

وقال أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) :«أتفهم رغبة الجميع في المنافسة على التواجد بالمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إنه أمر صعب، وإذا قلت لا، سيقال أنني لست مؤهلاً لأكون مدرباً لمانشستر يونايتد».

وأضاف، «أريد أن أكون صادقاً مع جماهيرنا، لذا دعونا نركز على الأداء وليس النتائج، وسنرى في النهاية ما سيحدث».

وقال: «كررت أكثر من مرة أنه سيتم تقييمي، وفقاً لمركز الفريق في جدول الترتيب، أعرف ذلك، لكن دعونا نركز على الاستعداد للمباراة القادمة، والاهتمام بالأداء».

ويستعد مانشستر يونايتد لاختبار صعب في الدوري، عندما يحل ضيفاً على أرسنال يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه إيفرتون ضيفه ولفرهامبتون المتعثر.

ويبقى شون دايتش مدرب إيفرتون واثقاً رغم الشكوك المثارة حوله، بعد فوزين فقط في أول 13 جولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال مدرب إيفرتون: «ما زلنا نتطلع للحظات جيدة، وعلينا استغلالها، وأقصد أنه يجب الاستفادة من أخطائنا في المباراة، والتحسن في إنهاء الهجمات».