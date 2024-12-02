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الرياضة

جوارديولا: تمنيت معاملة أكثر لطفاً من جماهير ليفربول

جوارديولا: تمنيت معاملة أكثر لطفاً من جماهير ليفربول
2 ديسمبر 2024 10:20

 
ليفربول (د ب أ)

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تحفظ جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على هتاف جماهير ليفربول، بأنه سيتم إقالته بعد خسارة فريقه بهدفين في المباراة التي جمعت الناديين على ملعب «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وصرح جوارديولا عبر إذاعة (بي بي سي) عقب اللقاء «إنهم يريدون إقالتي، كنت أتمنى معاملة أكثر لطفاً»، وذلك رداً على هتاف جماهير ليفربول ضد المدرب الإسباني قائلة
«سوف يتم إقالتك صباح الاثنين».
وأضاف مدرب مانشستر سيتي «لماذا لم يفعلوا ذلك عندما كانت النتيجة في مصلحتنا؟ ولماذا لم يفعلوا ذلك، عندما فزنا بلقب الدوري في الموسم الماضي؟، لماذا يريدون إقالتي الآن؟».
وقال «لم أتوقع ذلك في ملعب أنفيلد، كنت سأتفهم الأمر، إذا كان في ملعب فريق مثل برايتون، ولكن لم أتوقع هذا في ملعب ليفربول، ربما يكون ذلك بسبب أننا فزنا بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات».
وأكد جوارديولا أن ليفربول يستحق الفوز، قائلاً: «فاز الفريق الأفضل، لم يكن من الممكن إيقافهم في أول 15 دقيقة، وواجهنا صعوبة كبيرة».
وانتقل «بيب» للإشادة بلاعبي مانشستر سيتي، وقال: «لقد ساعدني لاعبو فريقي قبل أربعة أشهر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وتأهلنا معاً إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ودور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، ولم يحدث ذلك منذ قرن، بل من فترة زمنية قريبة».
وأختتم جوارديولا تصريحاته: «واجهنا صعوبات عديدة في بداية الموسم لأسباب عديدة، وأعرف أن اللاعبين يريدون تحسين النتائج من أجل النادي ومن أجلي، لا أشك في ذلك، علينا أن نقلب الموقف لمصلحتنا ونفوز بالمباريات، وتركيزنا حالياً على الفوز بالمباراة التالية والتقدم خطوة بخطوة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
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