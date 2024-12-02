صلاح يُلمح إلى «الرحيل» عن ليفربول



ليفربول (د ب أ)



لمح المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى إمكانية الرحيل عن ناديه، بعد الفوز على مانشستر سيتي 2-صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأسهم صلاح الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في 30 يونيو 2025، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، اعتباراً من بداية العام الجديد، بقوة في الفوز على مانشستر سيتي، حيث صنع الهدف الأول لزميله كودي جاكبو، وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء.

صرح صلاح عبر قناة «سكاي سبورتس»، عقب اللقاء «بصراحة أفكر في موضوع تجديد عقدي، هذه المباراة ربما تكون الأخيرة لي ضد مانشستر سيتي في ملعبنا (أنفيلد)، لذا كنت أحاول الاستمتاع بكل ثانية، والأجواء كانت رائعة، وأتمنى أن نفوز بالدوري، وسنرى ما سيحدث».

وأضاف، «أجواء أنفيلد رائعة، أشعر وكأنني في بيتي، فالفوز هنا وتسجيل الأهداف له مذاق خاص».

وتابع النجم المصري: «الجماهير ساندتنا بقوة منذ الدقيقة الأولى، وأنا سعيد بتحقيق الفوز، وكنت أعرف أن مانشستر سيتي سيخوض اللقاء بفكر هجومي».

وتحدث صلاح عن تمريرته الحاسمة لزميله جاكبو، مشيراً «نتدرب على ذلك جيداً، فإذا كانت الكرة بحوذتي، وكانت هناك فرصة لتمريرها لزميل في الجانب الآخر من الملعب، سأفعل ذلك».



