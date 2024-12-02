فيورنتينا يصدر بياناً بعد سقوط «بوف»!



فلورنسا (د ب أ)



ألغيت مباراة فيورنتينا، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد سقوط لاعب الوسط إدواردو بوف على أرض الملعب.

وسقط إدواردو بوف لاعب وسط فيورنتينا على أرض الملعب، بعد مرور 16 دقيقة من المباراة، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وتدخل زملاء بوف في فيورنتينا بسرعة، من أجل المساعدة الطبية لزميلهم، وأحاطوا باللاعب أثناء علاجه، قبل نقله بسرعة على محفة إلى سيارة إسعاف بالقرب من الملعب.

وبعدها أخرج حكم الساحة دانييل دوفيري الفريقين من الملعب مع توقف المباراة، وبعد أكثر من نصف ساعة بقليل تأكد إلغاء المباراة.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسالة دعم عبر حسابها على منصة إكس للاعب فيورنتينا قالت فيها «إلى الأمام يا إدواردو، كلنا معك».

وأفادت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية بأن ابن الـ22 عاماً، المعار هذا الموسم من روما، انهار وسقط أرضاً خلال انحنائه لانتزاع حذائه، لكنه استعاد وعيه في مستشفى كاريدجي القريب من ملعب «أرتيميو فرانكي».

ثم أصدر فيورنتينا بياناً مطمئناً، قال فيه إن اللاعب تحت التخدير في وحدة العناية المركزة، مضيفاً في بيان مشترك مع المستشفى «استبعدت الاختبارات القلبية والعصبية الأولية تعرضه لأضرار جسيمة في الجهاز العصبي المركزي والقلب والجهاز التنفسي».

وأفاد بأنه ستتم إعادة تقييم حالة اللاعب «خلال الـ 24 ساعة القادمة».

وأعادت هذه الحادثة إلى أذهان جمهور فيورنتينا والنادي ما حصل عام 2018، حين توفي قائد الفريق دافيدي أستوري عن 31 عاماً في غرفة فندقه عشية مباراة على أرض أودينيزي في الدوري.

وبدأ بوف مشواره مع كرة القدم بين صفوف ناشئي روما، وانضم لصفوف فيورنتينا في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وضع بند يسمح بشرائه نهائياً.