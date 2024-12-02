ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً للمنافسة مع «الثلاثي»!



لندن (د ب أ)



قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن لاعبيه بحاجة إلى لحظات معينة ليكونوا مؤهلين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على أستون فيلا 3-صفر.

وقال ماريسكا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لسنا مستعدين للمنافسة مع ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، لأسباب عديدة، وانطباعي لن يتغير لمجرد الفوز في المباراة، لكن الشيء الجيد هو أن أداء الفريق يتحسن، ونأمل أن نكون في المنافسة قريباً».

وأضاف المدرب الإيطالي، «نحن بحاجة إلى تحسين العديد من الأشياء، حتى يكون بإمكاننا الدفاع والهجوم بشكل أفضل».

وأوضح مدرب تشيلسي، «يتعين عليك أن تعيش لحظات معينة حتى تتحسن، القوام الحالي لفريق تشيلسي لم يلعب سوى مباراة نهائية في كأس الرابطة خلال شهر فبراير الماضي». وأوضح «لقد كانت أهم مباراة لهم، لذا فهم بحاجة لمثل هذه اللحظات، وعندما يعيشون هذه التجربة سيتحسن الفريق، ويكون قادراً على المنافسة».

وواصل ماريسكا، «لقد عاش لاعبو أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي خبرات المباريات النهائية والمنافسة على الألقاب، وسنصل لهذه المكانة قريباً، ولكن هذا هو السبب في أننا ما زلنا بعيدين وغير مستعدين للمنافسة».

في سياق آخر، أكد ماريسكا أن ويسلي فوفانا مدافع الفريق سيغيب لفترة من الوقت بعد إصابته أمام أستون فيلا، متابعاً «إنه يعاني مشكلة في أوتار الركبة تحتاج من 3 إلى 5 أسابيع، وربما تبعده من 10 إلى 12 مباراة، وبالتأكيد غيابه سيكون خسارة كبيرة لنا، ولكن لدينا المزيد من الحلول، والغيابات أمر طبيعي في ظل خوض الكثير من المباريات».