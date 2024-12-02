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مارسيليا يطعن قلب موناكو!

مارسيليا يطعن قلب موناكو!
2 ديسمبر 2024 10:51

 
باريس (أ ف ب)

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أهدى الإنجليزي مايسون جرينوود فريقه مارسيليا فوزاً قاتلاً على ضيفه موناكو 2-1، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما سمح له بإزاحته عن المركز الثاني، والاقتراب بعض الشيء من باريس سان جيرمان المتصدر.
على «ستاد فيلودروم»، بدا موناكو في طريقه إلى فوزه الأول في معقل مارسيليا على صعيد الدوري منذ 15 يناير 2017 «4-1»، وذلك بعدما وضعه الروسي ألكسندر جولوفين في المقدمة بتمريرة من السويسري دينيس زكريا «41».
لكن البرازيلي لويس هنريكي أطلق المواجهة من «نقطة الصفر» في بداية الشوط الثاني، بإدراكه التعادل من كرة رأسية «53»، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89، حين سجل جرينوود هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم من ركلة جزاء تسبب بها كريستيان ماويسا بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة.
وبذلك، رفع فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي رصيده إلى 26 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف أمام موناكو، متخلفاً بفارق 7 نقاط عن سان جيرمان حامل اللقب المتعادل مع ضيفه نانت 1-1.

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
موناكو
باريس سان جيرمان
ماسون جرينوود
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